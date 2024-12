Deset izjemnih ljudi za Delov častni naslov

Glasbenik, ki je omrežil Evropo, da od Dublina do Istanbula prepeva v slovenskem jeziku. Zdravnik, ki brez dlake na jeziku opozarja na nepravilnosti v zdravstvu. Predsednica društva, ki ima že petintrideset let vključen telefon za žrtve nasilja. Filmarka, ki je v odmevnem filmu nastavila ogledalo slovenski družini. Športnika, ki premikata meje in presegata rekorde ...

To so samo nekateri od deseterice izjemnih posameznikov, ki smo jih v uredništvu nominirali za Delovo osebnost leta 2024. V prihodnjih dneh bomo predstavili njihove zgodbe, spletno glasovanje bralcev bo mogoče od sobote, 21. decembra, do četrtka, 2. januarja 2025. Slovesna razglasitev Delove osebnosti bo 9. januarja.

Projekt sta letos podprli Zavarovalnica Triglav, dolgoletna partnerica izbora, in Banka Intesa Sanpaolo, ki tudi prepoznavata vrednosti izjemnih osebnosti.

Lani je Delov častni naslov pripadel županji Črne Romani Lesjak.

Deseterica po izboru uredništva Dela:

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB FOTO: Voranc Vogel

Špela Miroševič, znanstvenica in mama Urbana z redko genetsko motnjo CTNNB1 FOTO: Jože Suhadolnik

Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out FOTO: Jože Suhadolnik

Tilen Genov, predsednik in ustanovitelj društva Morigenos FOTO: Črt Piksi

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu FOTO: Mustafa Yalcin/Afp

Sonja Prosenc, filmska režiserka in scenaristka FOTO: Blaž Samec

Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu FOTO: Voranc Vogel

Goran Dragić, ambasador slovenskega športa, podpornik mladih talentov FOTO: Voranc Vogel

Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon FOTO: Leon Vidic