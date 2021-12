»Znamo, hoteli smo in zmogli smo,« je Zdenka Mrak, glavna medicinska sestra v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru, ponosna na vse svoje sodelavce, posebej pa angažirane v zdravstveni negi, ki so že od marca 2020 zavzeto in predano v prvih vrstah boja proti epidemiji.

To leto in pol je prineslo številna občutenja, pričakovanja, pretrese, prilagajanja in usklajevanja, Zdenka Mrak opisuje, kaj je spremenila epidemija. »Prav vsi smo sodelovali in se zelo potrudili, da bi naredili vse za dobro naših bolnikov,« zagotavlja medicinska sestra, ki dela v UKC že skoraj 42 let, zadnja tri leta je prva med sestrami, in dodaja, da so morali »gore premikati«, da so bili kos novim razmeram. »Ko se je hitro povečevalo število bolnikov, smo iskali rešitve, kam z njimi, kaj in kako narediti. Selili smo oddelke in vse aparature in pripomočke v njih, vzpostavljali nove, premeščali postelje z oddelkov, kjer smo začasno malo upočasnili dejavnost. Sleherni zaposleni, zdravstveni in nezdravstveni kader, je pripomogel. Vladal je tak skupinski duh, da ga ni mogoče opisati,« je poudarila glavna medicinska sestra v največji bolnišnici v državi, kjer je zaposlenih 3841 izvajalcev zdravstvene nege – diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev – od teh jih je 367 na dolgotrajni bolniški ali porodniškem dopustu.

»Osrednje poslanstvo v zdravstveni negi je skrb za pacienta, etika skrbi je etika z vključevanjem čustev, je način vzdrževanja človekovega dostojanstva in celovitosti. Če je te skrbi dovolj, to ni tako opazno, kot če je manjka. Tehnične postopke je mogoče kvantitativno ovrednotiti in meriti, da ugotoviš učinkovitost, skrbi, ki temelji na zaupanju, sprejetosti, medsebojnem sodelovanju, pa ne,« je opisala sogovornica.

Tehnične postopke je mogoče kvantitativno ovrednotiti in meriti, da ugotoviš učinkovitost, skrbi, ki temelji na zaupanju, sprejetosti, medsebojnem sodelovanju, pa ne.

Z novimi razmerami so prišli tudi številni izzivi. V spomladanskem valu so, med drugim, morali znotraj UKC prerazporediti več kot 600 sester, v zadnjem valu pa več kot 400, načeloma so se dogovorili za določen delež z vsakega oddelka. »Medicinske sestre smo izobraževali za nove postopke dela, za pravilno in dosledno uporabo osebne varovalne opreme, usposabljali smo jih za določene postopke in posege, ki so bili potrebni za covidne bolnike, kot je aspiracija dihalnih poti in aplikacija kisika. Marsikdo se v svojem običajnem delu s temi rečmi ni srečeval. Ljudje, ki so bili vajeni svojega delovnega okolja, postopkov, protokolov, so se morali na hitro prilagoditi, preseči ustaljeno miselnost, a so se vsi zavedali svojega poklicnega poslanstva in poslanstva naše bolnišnice,« je Zdenka Mrak strnila dogajanje in hkrati priznala, da je bilo in je še vedno včasih zelo stresno za zaposlene. Prepričana je, da so način komuniciranja, izkazovanje spoštovanja in medsebojno razumevanje ključni v takšnih razmerah.

Bolnišnice v državi so od ministrstva dobile obvezo, koliko covidnih bolnikov morajo zdraviti v akutni obravnavi in intenzivni terapiji, UKC pa so določili tudi, da tam zdravijo najzahtevnejše. V zadnjih mesecih so dobili tudi pomoč medicinskih sester, ki so nekoč delale na intenzivnih terapijah in zdaj delajo drugje, pa tudi kader iz drugih zdravstvenih ustanov, študente, prostovoljce. »Vsi, ki so prišli, so pripravljeni pomagati, se naučiti, prispevati nekaj dobrega v tej situaciji.«

Za vsakega človeka, ki izgubi bitko z boleznijo v bolnišnici, jim je hudo, posebej se to dotakne medicinskih sester, ki so 24 ur ob bolniku. Organizirali so psihološko pomoč za zaposlene, če bi jo potrebovali, veliko pa pomagajo tudi medsebojni pogovori, je povedala nominiranka za Delovo osebnost leta, ki je tudi predsednica stalne delovne skupine za bolnišnično dejavnost pri republiškem strokovnem kolegiju za zdravstveno in babiško nego, v kateri sodelujejo vse pomočnice direktorjev slovenskih bolnišnic oziroma glavne medicinske sestre.

»Medicinske sestre v UKC smo zelo ponosne na svoj prispevek in na to, da delamo v UKC, kjer so vrhunski strokovnjaki, zdravniki, ki vodijo zdravljenje. Medicinske sestre v vsej Sloveniji smo ponosne na to, da izvajamo profesionalno zdravstveno nego, ter na vse, kar smo naredile za bolnike in skupno dobro.«