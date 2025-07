Jeff in Lauren Bezos na medenih tednih ob dubrovniški rivieri

Po poroki 27. junija v Benetkah Jeff Bezos in Lauren Sánchez svoj medeni mesec preživljata v stilu – na razkošni 127-metrski jahti Koru, vredni kar 500 milijonov dolarjev. Jahta, ki je trenutno zasidrana pred Cavtatom, je bila že opažena tudi ob Mljetu, Cresu in Hvaru. Po poročanju Dubrovačkega vjesnika naj bi bila njuna naslednja destinacija Grčija, ugibajo pa še, ali se bosta ustavila v kateri izmed lokalnih restavracij.

Kot poroča The Dubrovnik Times, sta mladoporočenca po Benetkah hitro znova prispela na Hrvaško, tokrat v Župski zaliv južno od Dubrovnika, kjer ju je nekaj domačinov opazilo, kako v sproščenem razkošju uživata v intimnosti. Bezos naj bi bil oblečen v kopalke, Sánchezova pa nasmejana pod modnim slamnikom in s sončnimi očali.

Nedavne fotografije zasidrane jahte ob otoku Ist so sprožile ugibanja, da bi se medeni mesec lahko nadaljeval med Jadranom in Sicilijo.

Jahta je zasidrana v bližini majhnega otoka Ist v severnem delu hrvaškega Jadrana. Poleg 127 metrov dolge jadrnice je bila zasidrana še elegantna spremljevalna jahta Abeona, opremljena s helikoptersko ploščadjo. Po navedbah očividcev je s te podporne ladje vzletel helikopter – morda sta mladoporočenca odpotovala proti novi destinaciji, denimo Italiji. Tuji mediji so namigovali, da naj bi se odpravila tudi na obalo Amalfija.

Par je sicer že lani obiskal Dubrovnik, zdaj pa očitno utrjuje svojo naklonjenost hrvaški obali – tokrat kot mož in žena.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Kakšne vrste je jahta Koru

Koru je 127 metrov dolga jadrnica, ki jo je zgradilo nizozemsko podjetje Oceanco in jo leta 2023 dostavilo lastniku – domnevno ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu. Zgrajena je iz jeklene ladijske školjke in aluminijaste nadgradnje ter velja za največjo jadrnico na svetu in najdaljšo jahto, sploh kdaj zgrajeno na Nizozemskem. Izdelana je bila v ladjedelnici v Alblasserdamu, nato pa so jo za preizkuse na morju preselili v Rotterdam. Koru je ena od štirih jadrnic na svetu, daljših od 100 metrov, in se uvršča v zgornjih pet odstotkov najdaljših jaht (LOA). Je hitrejša od podobnih plovil, obenem pa ohranja klasično estetiko v sodobnem razkošnem okviru.

Koru ima temnomoder trup, rdečo črto na vodni liniji in dvonadstropni leseni zgornji del. Prepoznavna je po dolgem premcu, klasično zaobljenem zadnjem delu in krošnji na zadnjem jamboru. Na zadnjem delu ima tudi vgrajen bazen, zasnovana pa je z mislijo na zasebnost, še posebej med postanki v pristaniščih.

Koru spremlja jahta za podporo Abeona, ki jo je zgradilo podjetje Damen Yachting. Na njej so shranjeni vodni skuterji, čolni, oprema za zabavo in dodatno osebje. Ima tudi lastno helikoptersko ploščad.

Leta 2021 je izbruhnil škandal, ko je postalo jasno, da bi morali za prehod Koru po reki skozi Rotterdam začasno razstaviti zgodovinski most De Hef. Po burnih odzivih javnosti je bilo to opuščeno, enega izmed jamborov pa so pozneje prepeljali mimo mostu ločeno.