Varčevanje ne prinaša rezultatov, kaj nam še preostane?

Inflacija vztraja, depoziti imajo še vedno skoraj ničelno obrestno mero. Matematični izračun je torej jasen: vaš privarčevani denar, ki leži doma ali na računu v banki, nima nobene prave naložbene vrednosti. Še več, zaradi inflacije je denar celo vedno manj vreden. Kako se torej rešiti te na videz kompleksne finančne situacije? Rešitev je v alternativnih investicijah.

Odgovor, ki ga iščete, je v vzajemnih skladih

Če bi radi svoje premoženje v prihodnjih petih letih ali več oplemenitili, potem je investiranje v vzajemne sklade lahko pravi odgovor. Za varčevanje v skladih namreč velja: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost in prihranek časa.

Kaj je vzajemni sklad Gre za naložbo v košarico (portfelj) različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij, proizvajalcev izdelkov, ki jih dnevno uporabljamo – Apple, Microsoft, Facebook, McDonalds, Google, Johnson&Johnson, Heineken, Roche holding, Novartis … Naložbe v portfelju so si lahko različne, ustvarjajo različne donose, izkazujejo različne stopnje tveganosti ter so bolj ali manj povezane z dogajanjem v gospodarstvu. Vzajemni sklad združuje denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi.

Vzajemni skladi so namenjeni predvsem dolgoročnemu in ciljnemu varčevanju, zato imajo nanje posamezne okoliščine, kot je vojna v Ukrajini, na daljši rok manjši vpliv.

Vsi lahko investiramo v sklade

Glavna prednost naložb v vzajemne sklade je ta, da je tovrstno varčevanje pravzaprav nadvse preprosto in je primerno za vse – tudi če nimate po več tisoč evrov prihrankov. Poleg enkratnih vplačil v sklade se lahko odločite tudi za varčevanje v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund, kjer je začetni vložek lahko že od 30 evrov na mesec dalje.

Investiranje prek vzajemnih skladov je cenejše, učinkovitejše, veliko bolj razpršeno, s tem tudi manj tvegano, predvsem pa se s posameznimi naložbami ni treba ukvarjati, saj za to skrbijo strokovnjaki, ki jih imenujemo upravljavci premoženja.

Prav raznolika ponudba vzajemnih skladov, ki se razlikujejo po stopnji tveganosti in pričakovani donosnosti, je razlog, da so skladi namenjeni tudi tistim, ki bolj kot donosnost cenite varnost. Predvsem pa so namenjeni vsem, ki zaradi pomanjkanja časa in ustreznega strokovnega znanja ne želite sami vlagati v vrednostne papirje in trgovati na borzi, temveč to prepuščate strokovnjakom.

Investiranje v vzajemne sklade omogoča: manjše tveganje in visoko razpršenost premoženja

profesionalno upravljanje premoženja – za premoženje sklada skrbi veliko strokovnjakov, ki stalno spremljajo dogodke na kapitalskih in finančnih trgih, v posameznih gospodarstvih in družbah

nižje stroške – ne potrebujete trgovalnega računa, ne plačujete minimalnih posredniških provizij, stroškov, povezanih z izplačili dividend, obresti …

visoko likvidnost sredstev – sredstva v skladih niso vezana; delno ali v celoti lahko kadar koli prodate točke sklada in denar prejmete na bančni račun v nekaj dneh

enostavno investiranje v vzajemne sklade – samo podpišete pristopno izjavo k posameznemu skladu

nižje davke – dividende in obresti sklad znova vloži v bruto znesku

Kaj storiti pred varčevanjem v skladih

Pred začetkom varčevanja je ključnega pomena, da si postavite cilje, pričakovanja in časovne okvire varčevanja. Najprej se vprašajte, za kakšne namene potrebujete denar in čez koliko časa. Varčevanje v skladih je namreč najbolj primerno kot varčevanje na dolgi rok. Razčistite tudi, koliko tveganja dopuščate, tu velja pravilo donos je nagrada za prevzeto tveganje. Poskrbite za primerno razpršitev svojih naložb (po vsem svetu, vse panoge) in njihovo sestavo prilagodite tudi dobi varčevanja.

Zapomnite si: daljše je obdobje varčevanja, več je lahko v portfelju delniških naložb, krajše je obdobje, več mora biti v portfelju obvezniških ali celo denarnih naložb.

Kakšen vlagatelj ste, lahko odkrijete s pomočjo vprašalnika o profilu vlagatelja, ki ga je pripravila SKB banka.

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade

SKB banka nastopa v vlogi distributerja krovnih skladov Amundi Funds in Moorea Fund.

Skladi Moorea:

varčujete lahko z enkratnim vplačilom ali v okviru varčevalnega načrta že od 30 EUR/mesec

mesečno varčevanje brez vstopnih in izstopnih stroškov

trije mešani podskladi Moorea Fund z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični)

z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični) ponujajo možnost kakovostnega varčevanja in celovite razpršitve vaših naložb

fleksibilen varčevalni načrt

primerno za vse, ki se šele spoznavate z naložbami v sklade

Skladi Amundi

50 % popusta na vstopne stroške za imetnike paketa MOJ M in MOJ L do 31. 12. 2023

za imetnike paketa MOJ M in MOJ L do 31. 12. 2023 največja družba za upravljanje v Evropi

več kot 100 milijonov vlagateljev po vsem svetu

po vsem svetu velika raznolikost naložbenih možnosti na vseh kapitalskih trgih zagotavlja številne možnosti izbire glede na stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe

na vseh kapitalskih trgih zagotavlja številne možnosti izbire glede na stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe aktivno in pasivno (indeksni vzajemni skladi) upravljanje

Potrebujete več informacij? Obiščite spletno stran SKB banke in se dogovorite za sestanek z njihovimi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali poiskati najboljšo investicijsko možnost za vas.

Naročnik oglasne vsebine je SKB banka