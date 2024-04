Olimpijski plamen odslej v rokah francoskih prirediteljev olimpijskih iger

Grčija je na slovesnosti na marmornem stadionu v Atenah, kjer so leta 1896 potekale prve moderne olimpijske igre, predala olimpijski ogenj pariškim organizatorjem iger leta 2024, poroča AFP.

Predsednik Grškega olimpijskega komiteja Spiros Capralos je na stadionu Panathenaic izročil plamen predsedniku organizacijskega odbora iger v Parizu Tonyju Estanguetu.

Slednji je v govoru dejal, da je cilj Pariza organizirati spektakularne, a tudi bolj odgovorne igre. Organizatorji želijo zagotoviti, da bo imel največji dogodek na svetu pospešeno vlogo pri obravnavanju ključnih vprašanj aktualnega časa.

Nana Muskuri, 89-letna grška pevka s številnimi privrženci po vsem svetu, je na slovesnosti izvedla himni Francije in Grčije.

Potem ko bo ogenj prenočil na francoskem veleposlaništvu v Atenah, bo v soboto na krovu trijamborne barke Belem iz 19. stoletja začel svojo pot proti Franciji. V nedeljo bo ladja, zgrajena le nekaj tednov po igrah v Atenah leta 1896, izplula iz Korintskega prekopa – inženirskega podviga iz 19. stoletja, ki so ga zgradili s prispevkom francoskih bank in inženirjev.

Belem naj bi 8. maja dosegel Marseille, mesto, ki so ga ustanovili starogrški kolonisti okoli leta 600 pred našim štetjem. Lokalni uradniki so povedali, da bo odhod iz pristanišča spremljalo več kot 1000 plovil.

Francoski plavalec Florent Manaudou bo prvi nosilec bakle v Marseillu. Deset tisoč nosilcev bakle bo nato poneslo ogenj čez 64 francoskih pokrajin. Potoval bo skozi več kot 450 mest in na svojem 12.000 kilometrov dolgem potovanju po celinski Franciji in čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu obiskal na desetine turističnih znamenitosti.

Igre v Parizu bodo odprli 26. julija.