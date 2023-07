Raziskava: Slovenci še vedno najpogosteje dopustujejo na Hrvaškem

Podatki, predstavljeni v Visini raziskavi Potovalne in plačilne namere za leto 20231, kažejo, da bo 74 % vprašanih Slovencev na potovanju v tujini storitve in/ali izdelke plačevalo s plačilno kartico, pametnim telefonom in/ali uro. Kar 63 % vprašanih Slovencev na prvo mesto najbolj priljubljenih počitniških destinacij postavlja Hrvaško, sledita ji Italija z 19 % in Grčija s 15 %.

Navkljub visoki inflaciji si Slovenci želijo potovati

Polovica sodelujočih je povedala, da letos načrtujejo dopust v tujini. Trije od štirih Slovencev bodo porabili med 200 in 600 EUR na osebo, načrtujejo pa v povprečju devet dni počitnic.

Navkljub visoki stopnji inflacije in višjim življenjskim stroškom se 48 % Slovencev, ki nameravajo iti na počitnice v tujino, svojim načrtom ne bo odpovedalo. A 54 % jih bo vseeno razmislilo o skrajšanju počitnic.

»Pri Visi verjamemo, da turizem pomembno prispeva h gospodarskemu razvoju in ustvarjanju delovnih mest, hkrati pa nam potovanja omogočajo, da razumemo in cenimo kulturno bogastvo sveta okoli sebe. Naša raziskava dokazuje, da si Slovenci tudi letos želijo potovati,« je dejala Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

Slovenci kot najbolj priljubljeno počitniško destinacijo najpogosteje navedejo Hrvaško (68 %), Italijo (19 %), Grčijo (15 %), Avstrijo (13 %) in Španijo (8 %).

Približno dve tretjini Slovencev, ki načrtujejo počitnice v tujini, si želi potovati vsaj dvakrat na leto. Ob načrtovanju drugega potovanja se odločajo za krajši oddih (1–2 dni), obisk tujih mest, ki so priljubljena predvsem pri milenijcih in generaciji Z. V teh primerih se plačevanje s plačilno kartico, pametnim telefonom ali uro izkaže za zelo priročno. V Londonu je npr. vozovnico za javni potniški promet mogoče plačati samo digitalno, na Švedskem, ki velja za najbolj brezgotovinsko državo na svetu, pa v kinih, restavracijah in trgovinah gotovinsko plačevanje sploh ni mogoče.

»Možnost ponovnega potovanja – naj bodo to vikend oddihi ali daljše počitnice – kažejo, da se bo obseg mednarodnih plačil povečeval in to bo imelo pozitiven učinek na gospodarstvo, vključno s turizmom,« je povzela Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

Z razvojem e-trgovine smo vse bolj pripravljeni kupovati različne izdelke in storitve prek spleta. Zato ni presenetljivo, da tako plačujemo tudi počitnice. Kar 68 % Slovencev, ki načrtujejo počitnice v tujini, je navedlo, da bodo potovali v lastni režiji. Najbolj privlačne ponudbe bodo iskali predvsem na priljubljenih spletnih platformah z veliko izbiro hotelov in apartmajev ter na spletnih straneh letalskih ali železniških prevoznikov. Raziskava je še razkrila, da bo 57 % potnikov iz Slovenije, ki bodo potovali v lastni režiji, na spletu kupilo kakšno počitniško storitev. Za plačilo prevoza, nastanitve ali ogled znamenitosti bo kartico ali digitalno denarnico uporabilo 61 %, 64 % oz. 61 % Slovencev.

Visina raziskava kaže, da bo 74 % Slovencev, ki bodo kupovali počitniške pakete v tujini, to storilo tudi prek spletnih strani potovalnih agencij ali platform, ki združujejo ponudbe številnih organizatorjev potovanj. Tako jih bo 60 % nakup plačalo s kartico ali digitalno denarnico. Spletni nakup počitnic je sicer najbolj priljubljen na Hrvaškem (78 % strank turističnih agencij kupuje prek spleta) in Slovaškem (76 %). Slovenci smo s 74 % na tretjem mestu.

Visini potovalni nasveti: Ko plačujete v tujini Ko v tujini plačujete s kartico Visa ali opravite dvig denarja na bankomatu, lahko izberete, ali želite plačati v tuji ali domači valuti. Izbira domače valute pogosto pomeni ugodnejši menjalni tečaj. Ugodnejši menjalni tečaj Plačevanje s kartico Visa v tujini je lahko stroškovno ugodnejša možnost kot menjava valute v menjalnicah. Brez skrbi Plačevanje s kartico Visa v tujini pomeni tudi brezskrbnost, saj so vsa domača in tuja plačila zavarovana s številnimi zanesljivimi metodami. Varnost Uporaba visoke tehnologije zagotavlja, da so vaša plačila varna tako doma kot v tujini. Enostavnost Plačevanje s kartico Visa je enostavna in priročna metoda plačevanja, ki omogoča potovanje brez dodatnih skrbi. Kjerkoli, kadarkoli S kartico Visa lahko plačate na več kot 100 milijonih prodajnih mest po vsem svetu, v več kot 200 državah – kjerkoli je prodajno mesto označeno z logotipom Visa.

Tudi na počitnicah plačujte digitalno

Visa z inovacijami vsakodnevno ustvarja nove metode in kanale plačevanja, ki sooblikujejo prihodnost in so dostopni vsakomur. Poleg klasičnih plačilnih kartic so Visine inovacije na voljo tudi na pametnih napravah, ko so telefoni in pametne ure. In prav digitalno plačevanje je eden najbolj priljubljenih načinov plačevanja. Kot je razvidno tudi iz Visine raziskave, več kot tri četrtine vprašanih iz regije CEE namerava uporabiti tovrstno plačevanje za vsakodnevno plačevanje izdelkov in/ali storitev na počitnicah. Ne glede na način plačevanja v tujini, naj bo to s kartico Visa, pametnim telefonom ali uro, so digitalni načini plačevanja hitri, priročni in varni tako kot doma. Tako vidijo prednosti plačevanja v tujini tudi sodelujoči v raziskavi – priročnost jih pohvali 58 %, varnost 53 % in hitrost 52 % vprašanih.

Alenka Mejač Krassnig: »Ko uporabnik v digitalni denarnici na pametnem telefonu vnese podatke o svoji kartici, jih Visa nadomesti z edinstvenim nizom številk. Ta tehnologija, imenovana tokenizacija, zagotavlja dodatno raven varnosti. Z Viso so potrošniki zaščiteni pred goljufijami ter izgubo ali krajo kartice, saj imajo možnost zahtevati povračilo, če gre kaj narobe.«

Visina tehnologija potrošnikom omogoča plačevanje v več kot 150 valutah v številnih mestih po vsem svetu in to je prednost, ki jo mnogi potniki z veseljem izkoristijo. Po podatkih Visine raziskave skoraj trije od štirih Slovencev (74 %), ki načrtujejo potovanje v tujino, nameravajo za plačilo izdelkov in/ali storitev uporabiti plačilno kartico, pametni telefon ali uro. Slovenci na omenjene načine najpogosteje plačujejo v restavracijah, živilskih trgovinah, muzejih, zabaviščnih parkih in pri uporabi javnega potniškega prometa.