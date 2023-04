Veliko povpraševanje po končnih rešitvah za uporabnika

Med glavnimi izzivi v gradbeništvu je pomanjkanje kadra, zato še toliko bolj pridejo v današnjih časih v ospredje podjetja, ki ponujajo celovite rešitve v gradbeni panogi.

Eno izmed takšnih je tudi podjetje CRGP, ki je usmerjeno v industrijo. Njihovi naročniki so pretežno iz elektroenergetske panoge, papirne industrije, farmacije, s področja izobraževanja in športa ter infrastrukturni upravljavci. V preteklem obdobju so, kot pojasnjujejo, beležili povečano povpraševanje po končnih rešitvah, primernih za končnega uporabnika. In sicer v smislu popolne podpore naročnika, kar pomeni od izvedbe projektne dokumentacije in gradbeno obrtniških del do samega vodenja postopka in pridobitve uporabnega dovoljenja.

Vse več investicij

»Investitorji oziroma naši naročniki se soočajo s pomanjkanjem kadra tako na vodstvenih ravneh kot tudi za opravljanje lastne osnovne dejavnosti. Zato se raje usmerjajo v zunanje vire za realizacijo celotnega investicijskega projekta, kot pa da bi z lastnimi viri razvijali projekt in do vsake podrobnosti usklajevali izvedbo.«

In kot še pojasnjujejo v podjetju CRGP, se povečano število investicij in izdanih gradbenih dovoljenj pozna tudi v industriji, kjer je vse več investicij za povečanje proizvodnih kapacitet, pa tudi pri infrastrukturnih projektih, kjer se kaže državni interes za razvoj gospodarstva. Pri tem ne smemo pozabiti na stanovanjsko gradnjo, kjer se kažejo možnosti investiranja posameznikov, občinskih skladov in zasebnega kapitala.

Upravljanje nepremičnin

V podjetju CRGP se ukvarjajo tudi z upravljanjem nepremičnin, torej z rednim in investicijskim vzdrževanjem. In po njihovih izkušnjah se lastniki čedalje bolj zavedajo pomembnosti rednega tehničnega vzdrževanja opreme in s tem povezane učinkovitosti, od hladilne tehnike, prezračevanja, pa do požarne varnosti objektov. »Ukvarjamo se z upravljanjem zahtevnejših objektov, skladišč, industrijskih obratov, trgovskih centrov in podobno. Upravljanje nepremičnin obsega redno tehnično vzdrževanje vgrajene opreme in instalacij skladno z zakonskimi zahtevami, kjer se opravljajo periodični pregledi in testiranja.«

In kot še poudarjajo, redno vzdrževani objekt pomeni večjo energetsko učinkovitost, boljše delovne ali bivalne pogoje, večjo storilnost proizvodnje, manj odpovedi opreme in posledično tudi cenejše vzdrževanje. »Vse to naši naročniki prepoznavajo ter iščejo strokovno podporo pri organizaciji in izvedbi cenovno upravičljivega in učinkovitega plana rednega tehničnega vzdrževanja opreme ter upravljanja nepremičnin; in to tako glede upravičljivega investicijskega vzdrževanja kot pri predelavi, preprodaji ali oddaji nepremičnin na prostem trgu.«

Visoka zahtevnost projektov

Sicer pa so vsi projekti v gradbeništvu zahtevni, saj so vedno povezani s kratkimi roki izvedbe del ter s številnimi aktivnostmi, ki morajo biti medsebojno usklajene, da je projekt lahko izveden kakovostno, brez prekinitev ter v zahtevanem časovnem in finančnem okvirju.

»Nekateri projekti so celoletni proces, nekateri samo nekajurni, na primer ob predvidenem zastoju proizvodnje. Vsi pa so edinstven, enkraten in neponovljiv investicijski proces. V preteklem obdobju so bili med našimi bolj zahtevnimi projekti izgradnja 35 MW kotlovnice, ki je bil tehnično in vsebinsko zahteven, ter izvedba avtosalona Land Rover. Slednji je bil zahteven predvsem zaradi zahtev globalnega proizvajalca vozil glede končnega videza salona in tega, da morajo v salon vgrajeni materiali izpolnjevati natančno določene standarde,« še pojasnjujejo v podjetju CRGP.