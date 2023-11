Hervis: najmodernejša trgovina v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana

Inovativna notranja postavitev trgovine preobraža nakupovalno izkušnjo kupcev. Poseben poudarek je v tem letnem času na zimskih športih in fitnesu, kjer Hervis sledi željam in potrebam kupcev. Glavna prednost trgovine je jasna delitev na športne svetove, tek, pohodništvo, kolesarstvo in pozimi smučanje s kakovostnim servisom. Naslednja izmed novosti je info točka, ki kupcem zagotavlja celoten servis storitev, hkrati pa tudi prevzem naročil iz Hervisove spletne trgovine, s čimer kupci prihranijo strošek poštnine. Med inovativnimi storitvami so tudi brezplačna 3D-analiza stopal, prilagajanje smučarskih čevljev, konfigurator tekaške obutve in personalizirana nastavitev koles ...

V fokusu: smučanje, fitnes, turna smuka

Ponudba izdelkov v trgovini v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana je v tem letnem času še posebej pestra na področju alpskega in turnega smučanja, fitnesa ter drugih športnih dejavnosti na prostem. Od široke izbire tekaških in pohodnih čevljev, športnih ur, ustreznih oblačil in opreme, ki zadostijo vsem okusom in oblikam, do kompetentnega svetovanja in storitev. Za vse to in še več je Hervis Citypark Ljubljana pravi in prvi naslov.

V trgovini lahko najdete vse, kar potrebujete za uspešno zimsko sezono. FOTO: Andraž Blaznik

V trgovini lahko tako najdete vse, kar potrebujete za uspešno zimsko sezono. Poleg pestre ponudbe opreme Hervis ponuja tudi številne storitve, ki vam bodo olajšale priprave na smučarsko sezono. V trgovini lahko opravite servis smuči, si izposodite smuči po najboljših cenah in lavinsko opremo ter nabrusite drsalke.

Info točka – srce trgovine

Središče trgovine je info točka, ki kupcem ponuja kopico inovativnih storitev, kot so pečica za smučarske čevlje, analiza stopala, izdelava vložkov za obutev itd. Info točka pa je prav tako stičišče spletne in stacionarne trgovine. Pomeni, da bodo kupci tukaj lahko brez stroškov poštnine prevzeli izdelke, ki so jih naročili v Hervisovi spletni trgovini. Poleg tega, da bodo prihranili, bodo lahko naročene izdelke tudi takoj pomerili in po potrebi brezplačno zamenjali.

Od široke izbire tekaških in pohodnih čevljev, športnih ur, ustreznih oblačil in opreme, ki zadostijo vsem okusom in oblikam, do kompetentnega svetovanja in storitev. FOTO: Andraž Blaznik

»Spreminjamo koncept trgovin, saj je kupec postal ozaveščen športnik, ki si želi bolj napreden produkt. Trgovina v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana sledi našemu novemu konceptu zasnove trgovine, pri čemer so v središču športni svetovi tek, kolesarstvo, pohodništvo, pozimi pa smučanje in turna smuka, ter predvsem info točka, kjer so kupcem na voljo številne inovativne in personalizirane storitve ter strokovno svetovanje. Info točka zajema torej vse, kar zadeva kupca in popolno nakupovalno izkušnjo – popolnoma v duhu filozofije, v kateri postavljamo kupca na prvo mesto, t. i. customer first, ki se jo trudimo zasledovati. Trgovina je zdaj preglednejša, kupci se bodo v njej še enostavneje znašli. Prenove pa se nismo lotili le v gradbenem smislu, prenovili in nadgradili smo tudi ponudbo, tako da bomo odslej še bolj kompetentni, tako v smislu ponudbe kot tudi strokovnega znanja naših zaposlenih. Hervis je v Ljubljani zagotovo prvi naslov za tek, pohodništvo, kolesarstvo, fitnes, smučanje itd., kmalu bo prvi za še nekatere druge priljubljene športne zvrsti. Tovrstne prenove trgovin bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj načrtujemo prenove trgovin po vsej državi ter tako našim kupcem omogočiti edinstveno nakupovalno izkušnjo,« pravi Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška.

V trgovini lahko opravite servis smuči, si izposodite smuči po najboljših cenah in lavinsko opremo ter nabrusite drsalke. FOTO: Andraž Blaznik

Trgovino v nakupovalnem središču Citypark Ljubljana vodi Žiga Ham Kacin: »Ponosni smo, da lahko strankam s kompetentnim strokovnim znanjem svetujemo v tako modernih prostorih in tako prijetnem okolju. Vse vrhunske storitve, ki jih nudimo, pa bodo samo še prispevale k temu, da bo nakupovalna izkušnja prav za vsakogar nepozabna. Zato vljudno vabljeni, obiščite nas in se o tem ter o zares vrhunski ponudbi prepričajte tudi sami!«

