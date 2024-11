Več kot 60 let uspeha: iz malega salona do mednarodne uspešnice (video)

Josef Rutar je uspešno pohištveno podjetje ustanovil pred dobrimi 60 leti v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem. Čeprav se je podjetje razširilo še v dve sosednji državi – Slovenijo in Italijo –, ostaja v družinskih rokah. Očetu se je pri vodenju pridružil sin Gregor in skupaj nadaljujeta pot in zasledujeta cilje, ki so si jih kot manjše pohištveno podjetje zastavili že na začetku.

Kakšno je sodelovanje dveh generacij na čelu tako uspešnega podjetja? Kako je ustvarjati in se razvijati v treh tako različnih kulturnih okoljih? In zakaj je avstrijska Koroška odlično okolje za podjetnike in vse tiste, ki poslujejo na območju Alpe-Jadrana? Odgovore smo poiskali pri Gregorju Rutarju.

Kdaj ste prvič začutili ljubezen do družinskega posla? Kako se je to razvijalo pri vas?

Ko sem bil še najstnik, sem čez poletje tukaj v Rutarju v Ljubljani prodajal in spoznaval ta posel, pa tudi sodelavce in stranke. Tudi pozneje sem ob študiju delal tukaj in postopoma razvijal ljubezen do tega posla.

Kako je bilo spremljati očeta in njegov način dela od otroštva naprej? Kaj ste se od njega pravzaprav največ naučili?

Spremljanje očeta in njegovega načina dela od otroštva naprej je bilo zame zelo dragoceno. Vstopil sem v že uspešno podjetje, kjer so stvari dobro delovale, in najprej sem se učil z odprtimi očmi. Oče me je naučil številne pomembne lekcije o poslovanju, kar mi je omogočilo, da sem razvil svoje lastne poglede in slog. Seveda prinašaš svoje mladostne ideje in perspektive, ki morda izhajajo iz drugih virov in trendov, in ta kombinacija izkušenj in svežih idej je, kot verjamem, najboljša za naše podjetje.

Gregor je v najstniških letih delal tudi v Rutarju v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Kako je vaš slog vodenja drugačen od očetovega? V čem se razlikujete in kaj sta drug drugemu dala?

Kako se z očetom razlikujeva? Na prvem mestu imava popolnoma enake cilje. Včasih se razlikujeva v slogu komunikacije ali v pristopu k oglaševanju, kar pogosto privede do konstruktivnih razprav, a jih vedno zaključiva s skupnim, usklajenim pogledom. Oče je podjetje gradil desetletja, spoprijemal se je z različnimi izzivi, težavami in krizami, kar mu je dalo ogromno znanja. To znanje izjemno cenim, saj mi omogoča, da se učim in nadaljujem njegovo delo. Hkrati pa prinašam svoje, nove ideje, ki jih vključujem v našo strategijo in pozicioniranje. Prav ta kombinacija – izkušenj in svežih pogledov – je ključ našega uspeha kot družinskega podjetja.

Kako se kot družinsko podjetje spopadate z izzivi prenosa znanja in izkušenj med generacijami? Kaj je ključ do uspešnega sodelovanja med očetom in sinom?

Sicer sem že prej imel določene vodstvene naloge, ki sem jih lahko samostojno opravljal, a ko sem prevzel vlogo poslovodje, je to prineslo nekaj sprememb v načinu dela in kulturi v podjetju. To je bila prilagoditev tudi za očeta, ki je desetletja sprejemal odločitve samostojno, vendar so bile spremembe vedno sprejete pozitivno.

Torej znata dobro sodelovati?

Mislim, da sva odličen tim. Veliko stvari je treba intenzivno predebatirati, a cilj imava vedno skupen.

Ali se te razprave nadaljujejo tudi doma ali ostanejo v pisarni?

Pogosto se razprave nadaljujejo doma, včasih celo ob nedeljah. Kljub temu, tudi če se doma lotiva kakšne bolj zahtevne teme, vedno ohraniva dobro voljo in najdeva konsenz.

"Prepričan sem, da bomo tudi čez 60 let še vedno stavili na osebni pristop in investirali v našo ekipo." FOTO: Blaž Samec

Kako se pa razlikujeta vajina okusa za pohištvo?

Najina okusa za pohištvo sta deloma podobna, a hkrati tudi različna. Skupaj raziskujeva nove trende, redno obiskujeva pomembne sejme, kjer se poglobiva v nove materiale in inovacije. Pogosto imava podobno mnenje, ali je določen produkt uspešna inovacija ali ne. Tako da čeprav so najine preference včasih različne, imava pri ključnih odločitvah skupno vizijo.

Na trgu ste v bistvu več kot 60 let, delujete v treh državah. Katero evolucijo je še doživelo podjetje v tem obdobju? Kako se je spreminjala vaša ponudba, odnos do strank?

Odnos do strank se v vseh teh letih ni spremenil. Začeli smo v Dobrli vasi kot trgovci, takrat ne samo s pohištvom, ampak tudi z mnogimi drugimi izdelki. Že od začetka so bile stranke v ospredju in tako je še danes. Danes imamo precej več trgovin, razstavnih prostorov, artiklov in sodelavcev, vendar je naš skupni cilj s sodelavci še vedno enak – narediti korak več za stranko, ji posvetiti več časa in energije. Prav to je razlog, da smo uspešni.

Sedež podjetja je v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, kjer ste odprli tudi prvi salon. Kako ta regija vpliva na poslovanje podjetja in zakaj je odlično izhodišče za širitev na tuje trge?

Sedež podjetja na avstrijskem Koroškem, v Dobrli vasi, nam omogoča izjemno logistično povezljivost s Slovenijo in Italijo. Na tedenski ravni se na primer zlahka odpeljem uro in pol do Vidma ali Ljubljane. Poleg tega je ta regija kulturno zelo raznolika – v Avstriji imamo sodelavce, ki govorijo italijansko ali slovensko, v Sloveniji pa tudi nemško govoreče sodelavce. Ta kulturna mešanica in dinamika sta pri nas vsakodnevni in izredno pomembni. Menim, da so ljudje na avstrijskem Koroškem zelo odprti, saj regijo pogosto dojemamo kot del širšega alpsko-jadranskega prostora. Številni v tem območju vidijo priložnosti, bodisi poslovne, zasebne ali turistične, kar je ustvarilo neko skupno kulturo.

Arhivska fotografija salona v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, kjer je še vedno sedež podjetja. FOTO: Osebni arhiv

Avstrijska Koroška je znana po izjemno ugodnih razmerah za podjetnike. Kaj menite, da privlači podjetnike v to regijo? Kako podpira razvoj podjetništva?

Delovna kultura na avstrijskem Koroškem je zelo močna – ljudje so izjemno predani in angažirani. Poleg tega je regija logistično strateško izjemno dobro umeščena, saj imamo avtocestne povezave iz Beljaka neposredno proti Italiji, Sloveniji in tudi naprej proti Hrvaški. Blizu so tudi Gradec, Dunaj in München, kar omogoča enostaven dostop do večjih poslovnih središč. V tem okolju so že velika podjetja, ki privabljajo strokovne delavce, poleg tega pa je tu prostor za razvoj manjših, srednje velikih in velikih podjetij, ki lahko pri nas širijo svojo proizvodnjo ali odpirajo razvojna središča.

Kako pa je delovati na treh različnih trgih? Kako usklajujete delo v treh državah, ki imajo različne kulture, želje in potrebe?

Kulture in jeziki v teh državah so različni, zato vsako leto zaposlenim omogočamo več ur jezikovnega izobraževanja. Čeprav morda vsi ne govorijo popolno, se mi zdi pomembno, da pokažejo pripravljenost za učenje. Pomembno je tudi, da vodje iz vseh držav redno sodelujejo in se spoznajo, kar pripomore k odpravljanju kulturnih ovir. Tudi sam sem pogosto na poti – v Ljubljani govorim slovensko, potem imam sestanke v angleščini, v Italiji pa potrebujem nekaj časa, da se spet prilagodim italijanščini. To ni preprosto, a je izziv, ki ga z veseljem sprejemamo. Komunikacijo nadgradimo z energijo, kretnjami in tudi sodobno tehnologijo, kot so UI-prevajalniki, ki nam pomagajo pri premagovanju jezikovnih preprek.

Razmišljate o širitvi v nove države?

Naš fokus je alpsko-jadranska regija, kjer želimo ostati močan in pomemben igralec. To območje vključuje južno Avstrijo, Slovenijo, severno Italijo in Hrvaško. Smo že prisotni v treh državah, četrto si že zelo intenzivno ogledujemo.

FOTO: Blaž Samec

Kateri del vodenja podjetja je za vas največje zadovoljstvo? Je to delo z ljudmi, razvoj novih idej ali kaj tretjega?

Zame je najpomembnejša kombinacija idej in dela z ljudmi. Največje zadovoljstvo mi prinese, ko vidim uspešen in zadovoljen tim, ki raste, tako v številčnosti kot v osebnem razvoju posameznikov. Pomembno je, da se sodelavci dobro počutijo in lahko prispevajo s svojimi močmi in idejami. Šele takrat, ko smo vsi na isti valovni dolžini, lahko skupaj uresničimo ideje in uspešno nadaljujemo zgodbo podjetja.

Bomo čez 60 let še vedno kupovali pohištvo v salonih? Kakšen bo Rutar takrat?

V prvi vrsti je za nas ključnega pomena zadovoljstvo naših strank in sodelavcev. To smo dosegali zadnjih 60 let in se bomo potrudili, da bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Seveda se bo sčasoma pojavila tehnologizacija in nove možnosti za predstavitev pohištva, vendar kakovost osebnega stika ostaja nepogrešljiva. Naši saloni so več kot le trgovine; so kraji, kjer se združujejo različni interesi. Ponujata se kulinarika in umetnost, kar ustvarja prijetno vzdušje za obiskovalce. Naši saloni so forumi, kjer lahko ljudje ne le nakupujejo, ampak tudi jedo, se pogovarjajo in dobijo nove ideje in vtise.

Prepričan sem, da bomo tudi čez 60 let še vedno stavili na osebni pristop in investirali v našo ekipo. To bo zagotovo prispevalo k našemu uspehu in navdušilo stranke, saj kakovost izkušnje ne more biti nadomeščena s tehnologijo.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade