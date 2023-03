Bančno krvavenje je treba ustaviti

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so vlagatelji v rekordno kratkem času zapustili banko Silicon Valley Bank – v 24 urah so dvignili za 42 milijard dolarjev vlog – je ameriški investitor in bilijarder Bill Ackman, lastnik hedge sklada Pershing Square, kritiziral odziv ameriške finančne ministrice Janet Yellen. Zaradi njenih izjav, da država ne bo jamčila za depozitne vloge, je napovedal pospešeno iztekanje denarja iz bank.