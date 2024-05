Blinken nadaljuje prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi

ZDA so odločene, da dosežejo prekinitev ognja v Gazi, ki bo privedla do izpustitve talcev, je danes ob srečanju z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom v Tel Avivu sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Če izpustitve talcev ne bodo dosegli, bo po besedah Blinkna za to odgovoren Hamas.

»Odločeni smo, da dosežemo prekinitev ognja, ki bo talce pripeljala domov, in to takoj. Edini razlog, da tega ne bi dosegli, je Hamas,« je sporočil Blinken ob začetku novega kroga pogovorov, katerih cilj je doseči prekinitev ognja v vojni v Gazi.

Ob tem je ponovil svoje besede s torkovega obiska v Amanu, ko je palestinsko islamistično gibanje Hamas pozval, naj sprejme najnovejši izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi. »Kot smo rekli. Nič več zamud, nič več izgovorov. Čas je zdaj,« je dejal.

Blinken je danes znova pozval tudi k prizadevanjem za dostavo pomoči v Gazo in dodal, da o teh vprašanjih namerava razpravljati tudi s Hercogom.

Hercog je po navedbah urada izraelskega predsednika medtem izpostavil, da je izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas, trenutno glavna prednostna naloga.

Otrok v begunskem taborišču v Rafi. FOTO: Afp

Zaveznike je po poročanju francoske agencije AFP tudi pozval, naj zavrnejo prizadevanja za uporabo Mednarodnega kazenskega sodišča proti njegovi državi zaradi vojne v Gazi.

Kot še navaja AFP, so se njegovi komentarji o zavrnitvi preiskave pojavili ob poročilih, da se izraelski uradniki bojijo, da bi lahko sodišče s sedežem v Haagu zaradi dejanj Izraela na palestinskem ozemlju kmalu izdalo naloge za aretacijo.

Blinken se bo danes predvidoma sestal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Ameriški državni sekretar se je pred obiskom v Izraelu in Amanu v ponedeljek mudil tudi v Rijadu. Tam se je s kolegi iz več arabskih in evropskih držav med drugim pogovarjal o prizadevanjih za prekinitev ognja v Gazi in zadnji izraelski predlog za premirje označil za »izjemno velikodušen«. Hamas se na predlog še ni odzval.