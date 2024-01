JYSK znova zvišuje plače: povprečna rast za 14,4 odstotka

JYSK, danska trgovska veriga, nenehno vlaga v svoje zaposlene z izobraževanjem, usposabljanjem in sistemi bonusov, pa tudi s poviševanjem plač. Tako so zaposleni v trgovinah v leto 2024 vstopili s povprečno 14,4-odstotno rastjo plač, pri nekaterih pa bo rast znašala kar 35,5 odstotka.

Vesna Kukić Lončarić, country direktorica za JYSK Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija, je poudarila, da je ponosna na to občutno zvišanje plač zaposlenih v trgovinah, ne glede na njihovo delovno mesto. Foto Sandro Sklepic

»Zaposleni so naš najdragocenejši vir in trudimo se jim zagotoviti pozitivno delovno okolje, hkrati pa biti konkurenčen delodajalec. Poleg občutnega dviga plač, katerih skupni znesek na letni ravni znaša skoraj 385.000 evrov, smo ponosni na dejstvo, da imajo naši zaposleni možnost prejemanja bonusov glede na rast prometa posamezne trgovine v primerjavi s preteklim letom. V letu 2023 smo tako izplačali bonuse v višini več kot 130.000 evrov,« je povedala Vesna Kukić Lončarić, country direktorica za JYSK Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija.

Poleg dviga plač je JYSK letos ob tradicionalni letni zabavi, ko je za dva dni zaprl vse svoje trgovine, organiziral tudi Family day, na katerem so se družili zaposleni skupaj s svojimi družinami.

JYSK, danska trgovska veriga, nenehno vlaga v svoje zaposlene z izobraževanjem, usposabljanjem in sistemi bonusov, pa tudi s poviševanjem plač. Foto JYSK

Povišanje plač odraža JYSK-ovo predanost spodbujanju pozitivnega in nagrajujočega delovnega okolja, v skladu s temeljnimi vrednotami, kot so timsko delo, predanost kupcem in poslovna odličnost. JYSK verjame, da z vlaganjem v svoje zaposlene krepi skupnost in ustvarja prostor za napredek obstoječih zaposlenih, hkrati pa privablja potencialne nove.

Prav skrb za zaposlene uvršča JYSK med najbolj zaželene delodajalce v Sloveniji, kar je prepoznano tudi v svetu. To kaže mednarodna raziskava ameriške poslovne revije Forbes iz leta 2023, v kateri so anketirali 170.000 ljudi iz 55 držav. Udeležence so prosili, naj ocenijo podjetja glede na kriterije, kot so ugled podjetja, vpliv na gospodarstvo, razvoj talentov in družbena odgovornost. Na končni seznam se je uvrstilo 700 podjetij, ki so prejela največ točk, med njimi tudi JYSK.

