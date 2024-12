LJUBLJANA MBA znova uvrščen med 100 najboljših

Program LJUBLJANA MBA, ki poteka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je znova uvrstil na prestižno lestvico Financial Times Executive MBA 2024, kjer je zasedel 59. mesto. Ta izjemni dosežek potrjuje ne le kakovost programa, temveč tudi njegovo mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost med najboljšimi programi Executive MBA v Evropi.

Uvrstitev na lestvico Financial Times velja za eno najpomembnejših priznanj v poslovnem izobraževanju, saj temelji na objektivnih kriterijih, kot so karierni napredek diplomantov, kakovost študijskega procesa, mednarodna vpetost programa in najpomembnejše, zadovoljstvo diplomantov. Z uvrstitvijo LJUBLJANA MBA še naprej utrjuje svoj ugled kot vodilni program v regiji.

Študij MBA je prava odločitev za vašo prihodnost

Študij MBA ni zgolj nadaljevanje izobraževanja, temveč je naložba v prihodnost. Program MBA (Master of Business Administration) je zasnovan za posameznike, ki želijo poglobiti svoje znanje o poslovanju, razviti strateško razmišljanje na vseh ravneh odločanja in izpopolniti vodstvene veščine. Poleg tega odpira vrata k številnim priložnostim za osebni in karierni razvoj. Študij MBA omogoča praktično prilagajanje učnih vsebin in pristopov, ki odražajo realne izzive poslovnega sveta.

Zakaj izbrati MBA študij na LJUBLJANA MBA Med najboljšimi poslovnimi šolami s trojno mednarodno akreditacijo: LJUBLJANA MBA se izvaja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki spada med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu z najpomembnejšimi svetovnimi akreditacijami odličnosti EQUIS, AACSB in AMBA.

LJUBLJANA MBA se izvaja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki spada med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu z najpomembnejšimi svetovnimi akreditacijami odličnosti EQUIS, AACSB in AMBA. Vrhunski predavatelji: na enem mestu združuje domače in mednarodno priznane predavatelje ter izbrane strokovnjake iz poslovnega sveta.

na enem mestu združuje domače in mednarodno priznane predavatelje ter izbrane strokovnjake iz poslovnega sveta. Prilagodljivost, ki šteje: organizacija programa je zasnovana tako, da minimalno posega v delovne in zasebne obveznosti kandidatov.

organizacija programa je zasnovana tako, da minimalno posega v delovne in zasebne obveznosti kandidatov. Široka poslovna mreža: mreženje in sklepanje novih poznanstev je ena od pomembnih prednosti študija LJUBLJANA MBA. Mreženje udeležencem odpira neskončne možnosti za poslovno povezovanje in karierno napredovanje.

mreženje in sklepanje novih poznanstev je ena od pomembnih prednosti študija LJUBLJANA MBA. Mreženje udeležencem odpira neskončne možnosti za poslovno povezovanje in karierno napredovanje. Odlična vrednost za vašo naložbo: program LJUBLJANA MBA ponuja izjemno razmerje med kakovostjo in ceno, kar ga uvršča med najboljše izbire v Sloveniji in širši regiji.

Do boljših odločitev z LJUBLJANA MBA

»Za vitko vodenje podjetja je pomemben dober občutek za raznolik spekter aktivnosti znotraj podjetja in sprejemati optimalne poslovne odločitve v zelo kratkem času. Program MBA preko izkušenih predavateljev poda poglede iz večstoletne zgodovine temeljnih znanj iz poslovanja in tako ponudi neprecenljivo podporo kakovostnemu upravljanju podjetja,« opisuje svojo izkušnjo na LJUBLJANA MBA Tilen Sotler, izvršni direktor visokotehnološkega podjetja Dewesoft, izdelovalca inovativnih merilnih sistemov, ki jih najdemo v najnaprednejših inštitutih in razvojnih oddelkih sveta.

»Moja kariera v kadrovskem menedžmentu je po zaključku MBA dobila novo dimenzijo. Pridobljeno znanje mi omogoča, da se pozicioniram kot strateški partner, ki vodi kadrovske ekipe k doseganju poslovnih ciljev. Na osebni ravni pa cenim refleksijo o osebnem razvoju in načrtih za prihodnost,« je svojo izkušnjo na študiju MBA povzela Branka Veličković, HR direktorica v podjetju Smart Business Technologies.

Bernhard Lamprecht, višji inženir v podjetju Magna Auteca GmbH, je povzel svoji dve leti na Ljubljana MBA s temi besedami: »Izjemni profesorji. Mednarodni sošolci. Strokovno združenje.« O svojem izobraževanju MBA je dejal: »Program MBA v Ljubljani je bil čudovita izkušnja zame, tako profesionalno kot osebno. Po zaključku programa imam zdaj veliko boljši vpogled v odgovornosti in izzive posameznih oddelkov znotraj naše organizacije, kar mi omogoča, da bolje razumem poglede in zahteve različnih oddelkov, predvsem pa, da bolje zagovarjam svoj oddelek in svojo ekipo.«

Več kot 95 % udeležencev študija MBA v okviru Ekonomske fakultete v Ljubljani je prepričanih, da je bil študij pravilna odločitev. FOTO: LJUBLJANA MBA/Žiga Intihar

Program LJUBLJANA MBA je veliko več kot le formalna izobrazba – gre za naložbo v prihodnost. Ko posamezniki zaključijo, ne pridobijo le poslovnega znanja in veščin, temveč postanejo tudi del skupine alumnov, kar odpira mrežo novih poznanstev in priložnosti. Program LJUBLJANA MBA tako omogoča učinkovit in celovit prehod posameznika na raven strateškega vodje.

Več o programu LJUBLJANA MBA najdete na spletni strani www.ljubljana-mba.com.

Naročnik oglasne vsebine je LJUBLJANA MBA