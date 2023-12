Niko Klanšek: 99 odstotkov startupov ne uspe, a verjeti je treba v en odstotek

Niko Klanšek je mlad Slovenec, ki se ponaša z izjemnimi zgodbami, ki so ne le njega, ampak tudi Slovenijo ponesle širom po svetu. Klanšek, ki ga vodi neverjeten optimizem, je na Kickstarterju v 36 urah dosegel cilj in zbral 100.000 dolarjev; v skupnem seštevku pa je s svojimi projekti zbral že več kot milijon dolarjev podpore. Je Slovenec, ki v višino meri dva metra in ki je igral košarko z legendami slovenske košarke, ki ga je ponesla čez lužo, v Kalifornijo. Američane je popolnoma navdušil, saj jim je že pred slabima dvema desetletjema iz Kitajske pripeljal za tedanje čase pravo »čudo«: električno kolo.

Niko Klanšek je v zadnjih dneh izjemoma v Sloveniji, saj bi hčerkama rad pokazal naravno čudo: sneg. Sicer pa vsako leto, ko se temperature ozračja spustijo pod 15 stopinj Celzija, odleti v tople kraje.

V podkastu Supermoč je Niko Klanšek delil ideje o prihodnosti, ki bo po njegovem mnenju v določen delu naših življenj potekala v metaversu. »Že zdaj kupujem izdelke za svoji hčerki v virtualnem svetu, denimo superoblačila, saj hočem biti »kul očka«, ki razume, kam pluje naš svet, naša nova realnost. In naši otroci bodo oblečeni v udobna preprosta oblačila, a zaradi virtualne resničnosti jih bomo lahko občudovali v izjemnih virtualnih kreacijah«, je prepričan Niko Klanšek in dodaja, da bo človek ravno zaradi umetne inteligence in vse večje vpetosti v virtualno resničnost vse bolj hrepenel po čutnosti, doživetju, dotiku, izkušnji in sprehodu po naravi.

»Naravo, osebne stike, drevesa, glasbo, zaigrano na glasbila, knjige in drugo bomo vsak dan bolj cenili in uživali v njih,« je prepričan Klanšek.

FOTO: Marko Feist

Nika Klanška lahko predstavimo tudi kot serijskega podjetnika, svetovalca, investitorja, ustanovitelja več uspešnih startupov, ki je pomagal zagnati več kot sto uspešnih Kickstarterjevih projektov, investiral v več startupov in DAO ter bil predsednik profesionalnega košarkarskega kluba in ki še vedno uspešno posluje znotraj podjetij BizMe, svetovalnega in investicijskega podjetja s sedežem v New Yorku, HashMarka, ustvarjalnega kolektiva, ki se osredotoča na projekte blockchain, in Kenmare, web3 investicijskega DAO. O tem prisluhnite v podkastu.

Za okus vam lahko le povemo, da je svojo kariero, za katero je dobil najboljše učne lekcije v košarki, začel s svojo mamo, in sicer s prodajo smutijev, ki sta jih najprej »za test« morala prodati v nemogočih okoliščinah, tj. v nedeljo popoldne, ko v ameriških trgovinah skoraj ni kupcev.