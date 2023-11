Petra Wagner: Prodaja je vse, a pri nas je tabuizirana

Petra Wagner, ki se je po nabiranju kariernih izkušnjah v korporacijah kot sta IBM in Microsoft, kjer je bila zadolžena za prodajo oziroma za sodobne načine dela in zaradi tega prepotovala vse diagonale sveta, in po kratki izkušnji v Založbi Mladinska knjiga, podala na samostojno podjetniško pot, verjame, da je nujno slediti angleškemu reku »Cut through the noise».*

Kot pojasni Wagnerjeva, gre pri tem preprosto za to, da trgu sporočimo o produktu ali storitvi na način, ki pritegne pozornost, saj lahko le s tem pospešimo prodajo, ki pa je ključna za rast podjetja generiranju prihodkov, konkurenčnost, razvoj in blaginjo. Zlatega pravila prodaje jo je kot tekmovalko v standardnih in latinsko ameriških plesih prvi naučil plesni učitelj, saj ji je dejal, da se mora zavedati, da je vsak korak na plesnem parketu zgodba, ki prodaja. Petra Wagner je razumela njegovo sporočilo in se ne le pri plesnem tekmovanju, ampak kasneje tudi ali predvsem v poslu zavedala, da »če ciljaš na nič, vsakič zadeneš ali obratno«.

Rekreacija ne utrudi, ampak ti da moč, da vse ostale obveznosti opraviš hitreje in učinkovitejše. Petra Wagner

Pri tem je dosledna, kot je dosledna pri upravljanju s svojim časom. Petra Wagner ima namreč tri otroke in velikansko ljubezen do športa. Čas za svojo rekreacijo si vzame in pri tem ne okleva; še več: k temu skozi podjetje Wagnerfit, ki ga ima s svojim bratom, spodbuja tudi druge.

Še predno jo vprašamo, kako najde čas ob vseh svojih obveznostih, nam zapre usta z odločnim »se da!«. Toda, kako? Ključ, kot pravi Petra Wagner, je v ustreznem upravljanju dneva in transformaciji mišljenja, kar lahko prenašamo tudi v organizacije, podjetja, med zaposlene. »Energija rojeva energijo, kar pomeni, da rekreacija ne utrudi, ampak ti da moč, da vse ostale obveznosti opraviš hitreje in učinkovitejše. S časom je pač treba upravljati zelo ekonomično«, pravi.

Petra Kovič in Petra Wagner. FOTO: Marko Feist

Na srečo je pravočasno potegnila zavoro pred bezljanjem v prepad in ušla najbolj črnemu scenariju. Ponosna je, da ji je uspelo in da kljub natrpanemu urniku uspešno opravlja vse svoje vloge in pri tem ohranja kondicijo in dobro fizično počutje ter svoja spoznanja prenaša na druge.

Plesni učitelj mi je že med tekmovanjem v plesu dejal, da »prodaja je vse«. Ti si na parketu in s plesom prodaš zgodbo in nekdo bo to sodil in kupila ali ne. Petra Wagner

Slednje je pomembno tako za posameznika kot za organizacije, podjetja, saj je vse med seboj povezano in soodvisno. Ne le posamezniki, tudi celotne organizacije, so zaradi različnih dejavnikov pogosto pod hudim stresom.

To povzroča nešteto težav, ki se izkazujejo v množičnem nezadovoljstvu zaposlenih, zmanjšani učinkovitosti in delovni storilnosti, slabih medsebojnih odnosih, šibkem občutku pripadnosti podjetju, pogostih odpovedih, povečani bolniški odsotnosti in seveda slabši produktivnosti, uspehu, dodani vrednosti, rasti ...

*'Prerezati hrup' pomeni komunicirati na način, ki pritegne pozornost.