Nejc Novak: Slovenija je za podjetnike v Evropi popolnoma nezanimiva

Čeprav je Nejc Novak prepričan, da bi Slovenija lahko izkoristila priložnost in postala središče zagonskih podjetij in tveganega kapitala v EU, za to ambiciozno, a smelo idejo nima več velikega upanja. »Če mi še kdo kdaj reče, da smo zeleni, referenčni, digitalni svetilnik sredi Evrope, mu lahko edino odgovorim, da nima pojma, o čem govori, saj ni nikogar v tem trenutku, ki hodi po Evropi in načrtuje ustanovitev podjetja v Sloveniji. Mi smo popolnoma nezanimivi.«

A kaj ustavlja Slovenijo, da bi ustvarila ugodne razmere za ustanavljanje in delovanje podjetij? »Veliko stvari,« pravi Nejc Novak v podkastu in nadaljuje, da je »poleg birokratizacije, težkega prenašanja odgovornosti, prispevkov in davkov in podobno najtrši oreh tudi naša kultura, ki nas ustavlja, da bi se zavedali, da uspeh enega pomeni skupen uspeh.«

Kdo je Nejc Novak?

Nejc Novak je mladi odvetnik, ki občasno s svojo neposrednostjo in jasnimi stališči, ki jih je pridobil skozi odvetniško prakso v eni najbolj znanih slovenskih odvetniških pisarn in prek študija v Ljubljani, Utrechtu in Londonu, razburka javnost.

Svojih mnenj ne zavija v celofan ali v odvetniško latovščino, ampak reče bobu bob. In to počne ob priložnostih, kjer se razvija predvsem debata o spodbujanju zagonskih podjetij in upravljanju tveganega kapitala.

Nejc Novak, danes lastnik odvetniške pisarne NLaw, ki ima pisarne v Ljubljani, Zagrebu in Palu Altu, se pri svojem delu osredotoča predvsem na problematiko, povezano z zagonskimi podjetji, skladi tveganega kapitala in angelskimi vlagatelji. Kot najbolj bogato karierno izkušnjo je navedel čas med letoma 2012 in 2015, ko je pod mentorskim očesom odvetnika Mira Senice vodil nekaj najbolj kompleksnih prestrukturiranj v Sloveniji, kot so, denimo, ACH, Sava, Litostroj ...

Nejc Novak je odvetnik, ki občasno s svojo neposrednostjo in jasnimi stališči razburka javnost. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Stava z ministrico za digitalizacijo

Nejc Novak je odvetnik, ki si je upal na velikem odru kongresa menedžerjev javno izzvati ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh (*v podkastu je njeno ime narobe izgovorjeno, za kar se opravičujemo) s trditvijo, da vlada v enem letu ne bo sposobna izvesti niti ene reforme, ki bi ustvarila bolj stimulativno in podporno podjetniško okolje. Še več: med gostom podkasta in ministrico je na očeh javnosti padla stava in občinstvo je eno leto upalo, da v korist ministrice.

Žal se to ni zgodilo, zmagovalec je bil gost podkasta, a te zmage ni praznoval. Ravno nasprotno, saj je dejal, da smo ob njegovi zmagi pri stavi v resnici kot narod izgubili. Zakaj? »Po brexitu se še nobena izmed članic EU ni pozicionirala kot najbolj primerna za izgradnjo zagonskih podjetij in za upravljanje tveganega kapitala, kar pomeni, da je bila to priložnost za drzno vizijo Slovenije – postati središče zagonskih podjetij in tveganega kapitala v EU, a le ob ustrezni zakonodajni reformi in pogojih za stimulativno in bolj podporno podjetniško okolje«.