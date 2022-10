Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d.o.o. objavlja javni razpis

Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d. o. o. na podlagi 19. in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. objavlja javni razpis za imenovanje člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije d. o. o. (M/Ž) za mandatno obdobje 5-ih let.

Pošta Slovenije je ugledna mednarodna korporacija, ki jo poleg matične družbe sestavlja šest odvisnih družb. Ima sedež v Mariboru in je z okoli 8.000 zaposlenimi v celotni Skupini Pošta Slovenije med največjimi gospodarskimi družbami v Sloveniji. Je nacionalni poštni operater in vodilni ponudnik paketnih storitev v Slovenij. Njen cilj je postati vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi. V skladu s potrjenim strateškim razvojnim programom poslovanje razvija v petih strateških stebrih – logistične storitve, paketi, pisma z direktno pošto, IT-rešitve in prodaja na mreži.

Ob stalni skrbi za razvoj zaposlenih sledi ciljem izboljševanja učinkovitosti poslovanja, optimizacije omrežja in kapacitet ter rasti in zagotavljanja najvišjih standardov kakovosti. Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve se uvršča v sam vrh evropskih držav, visoke standarde pa dosega tudi na področju paketnih storitev v notranjem poštnem prometu. Pomemben del korporacijske strategije družbe je tudi trajnost, ki je vpeta v vse vidike njenega poslovanja in kjer že vrsto let skrbno upravlja svoj okoljski odtis.

Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d. o. o. želi k prijavi na razpis pritegniti kandidate/ke, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so sposobni/e s svojim znanjem, izkušnjami in kompetencami prispevati k trajnostnemu razvoju družbe tako, da bo družba v zahtevnem konkurenčnem poslovnem okolju lahko zadržala položaj vodilnega ponudnika paketnih storitev v Sloveniji in postala vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi.

Zainteresirane kandidate/ke vljudno vabimo, da več o razpisu, razpisnih pogojih in postopku kandidature preberete na spletni strani Pošte Slovenije.

