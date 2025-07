Orodja zunanje politike: Zlitine, možni nadomestek za redke kovine

V nadaljevanju preberite:

Cilj zelenega prehoda je prek energetske in digitalne preobrazbe doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050, a ta proces tudi korenito spreminja naše potrebe po surovinah. Energijo sicer lahko pridobimo iz obnovljivih virov, a njena proizvodnja, transport in shranjevanje zahtevajo zapletene naprave – sončne celice, vetrne turbine, baterije, sisteme za pretvorbo vodika in podobno. Tudi umetna inteligenca, ki se zdi povsem navidezna, temelji na zelo fizični infrastrukturi polprevodnikov in čipov, in njeno obratovanje golta izjemne količine energije.

Povpraševanje po kritičnih kovinah skokovito narašča in sproža ključna vprašanja o zanesljivosti preskrbe in o tem, ali bomo trajnostni energetski prehod sploh zmogli izpeljati brez novih odvisnosti in političnih napetosti, podobnih naftni dobi.