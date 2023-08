Študij MBA – naložba, ki se hitro povrne

Zakaj je študij MBA tako cenjen?

Študij MBA ni zgolj nadaljevanje izobraževanja, temveč je naložba v prihodnost. MBA (Master of Business Administration) je program, namenjen posameznikom, ki si želijo pridobiti poglobljeno znanje poslovanja, vodenja in hkrati odpira veliko priložnosti za osebni in karierni razvoj. Ne gre le za razumevanje financ in poslovanja, ampak tudi za to, kako razmišljati strateško na vseh ravneh odločanja, kako voditi uspešne ekipe in kako se spopadati s poslovnimi izzivi prihodnosti.

Študij MBA omogoča praktično prilagajanje učnih vsebin in pristopov, ki odražajo realne izzive poslovnega sveta. Prav to relevantno in učinkovito znanje lahko kandidati nemudoma uporabijo pri svojem delu.

MBA več kot le diploma? Vstopnica v svet poslovnih priložnosti.

Študij MBA ni omejen na predhodno ekonomsko izobrazbo ali bogate poslovne izkušnje. Zgovoren je podatek, da več kot tri četrtine udeležencev prihaja z drugih strokovnih področij, kot so kemija, farmacija, strojništvo, informatika in neekonomske družbene vede, pri čemer je večini skupno to, da se vsakodnevno srečujejo z vodenjem in poslovnimi odločitvami.

Številni delodajalci namreč iščejo in cenijo kandidate s certifikatom MBA. Anketa med alumni študija MBA na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je pokazala, da je več kot 60 odstotkov udeležencev v dveh letih po zaključku programa napredovalo na višje delovno mesto. Skoraj polovici so se povišali tudi prihodki, v povprečju za več kot 20 odstotkov že v prvem letu.

Zakaj izbrati študij MBA na LJUBLJANA MBA? Med najboljšimi poslovnimi šolami s trojno mednarodno akreditacijo: LJUBLJANA MBA se že več kot 10 let izvaja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu z najpomembnejšimi svetovnimi akreditacijami odličnosti EQUIS, AACSB in AMBA (edina v regiji!).

Najboljši predavatelji: Na enem mestu združuje domače in mednarodno priznane predavatelje ter izbrane strokovnjake iz poslovnega sveta.

Prilagodljivost: Organizacija programa je zasnovana tako, da minimalno posega v delovne in zasebne obveznosti kandidatov.

Široka poslovna mreža: Mreženje in sklepanje novih poznanstev je ena od pomembnih prednosti študija LJUBLJANA MBA. Mreženje udeležencem odpira neskončne možnosti za poslovno povezovanje in karierno napredovanje.

Najboljša ponudba v Sloveniji in regiji: LJUBLJANA MBA ima z vidika razmerja med kakovostjo in ceno daleč najboljšo ponudbo. Pri odločitvi vas lahko podprejo tudi s štipendijo.

Nad izzive z boljšimi odločitvami. Do boljših odločitev z LJUBLJANA MBA!

»Kolegi, ki sem jih imela priložnost spoznati med študijem MBA na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, niso zgolj neprecenljiva poslovna mreža, ampak so zaupanja in občudovanja vredni posamezniki, eksperti na svojem področju, s svojimi vizijami in pogledi na reševanje poslovnih izzivov. Vse to je obogatilo moje strokovno znanje in povečalo moje kritične analitične sposobnosti, kar mi posledično pomaga pri bolj premišljenem procesu odločanja in spopadanju z vsakodnevnimi izzivi,« je svojo izkušnjo na študiju MBA povzela doc. dr. Marina Klemenčič, biokemičarka, ki je trenutno kot strokovnjakinja za znanost in tehnologijo vodja projektov na področju analitike v razvojnem oddelku Novartisa v Sloveniji.

»Za vitko vodenje podjetja je pomembno imeti dober občutek za raznolik spekter aktivnosti znotraj podjetja in sprejemati optimalne poslovne odločitve v zelo kratkem času. Program MBA preko izkušenih predavateljev poda poglede iz večstoletne zgodovine temeljnih znanj iz poslovanja in na ta način ponudi neprecenljivo podporo kakovostnemu upravljanju podjetja,« opisuje svojo izkušnjo na LJUBLJANA MBA Tilen Sotler, izvršni direktor visokotehnološkega podjetja Dewesoft, ki izdeluje inovativne merilne sisteme, ki jih najdemo v najnaprednejših inštitutih in razvojnih oddelkih sveta.

»Po zaključku LJUBLJANA MBA sem spremenil pogled na številne vidike poslovnega in zasebnega življenja. Odločam se na drugačen način, drugače se spoprijemam z izzivi in konflikti ter več in bolj poslušam. Na izzive in priložnosti preprosto poskušam gledati s širše perspektive, kar mi pomaga sprejemati boljše ali vsaj bolj argumentirane odločitve,« pravi o izkušnji s študijem MBA na ljubljanski ekonomski fakulteti Matej Kurent, direktor prodaje na Bankartu.

Več kot 94 % udeležencev študija MBA v okviru Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je prepričanih, da je bil študij pravilna odločitev, in več kot 98 % bi ga priporočilo sodelavcem v podjetju in prijateljem. FOTO: LJUBLJANA MBA/Žiga Intihar

Študij MBA je naložba vase in v uspeh.

LJUBLJANA MBA študij je tako veliko več kot le formalna izobrazba – gre za trajno naložbo vase. Ko posamezniki zaključijo, ne pridobijo le poslovnega znanja in veščin, temveč postanejo tudi del skupine alumnov, kar odpira mrežo novih poznanstev in priložnosti. Program LJUBLJANA MBA tako omogoča učinkovit in celovit prehod posameznika na raven strateškega vodje.

Organizacija programa je popolnoma prilagojena posameznikom, ki ne želijo, da bi jim študij posegal v delovne obveznosti. Tako je posameznik z dela odsoten povprečno osemnajst dni v letu, kar je minimalno glede na druge tovrstne programe, ki so na voljo v regiji.

Več o študiju LJUBLJANA MBA na spletni strani programa www.ljubljana-mba.com. Zdaj je čas, da se prijavite na program LJUBLJANA MBA za leto 2024. Število mest je omejeno. Samo še septembra je čas za oddajo zgodnje prijave in možnosti štipendiranja.

