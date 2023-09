To so poklici, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti

Ob zaključku srednje šole je pogled v prihodnost poln upanja in pričakovanj. Cilji so različni pa tudi želje po novem izpopolnjevanju. In ko napoči trenutek, kam naprej, je pomembno, da si zastavite prava vprašanja. Odgovori vam bodo pomagali pri iskanju najboljše študijske oziroma karierne smeri.

Preden se odločite za določeno študijsko smer, je ključno, da dobro spoznate sami sebe. Razmislite o svojih interesih, konjičkih, vrednotah in ciljih. Prepoznajte, kaj vas navdihuje in motivira. S temi informacijami boste lahko izbrali smer študija, ki je usklajena z vašo osebnostjo in vam bo prinašala zadovoljstvo.

Poleg navedenega je pomembno tudi, da razmislite, kakšno kariero si želite v prihodnosti. Proučite, katere poklice omogoča izbrana študijska smer, in se pozanimajte o zaposlitvenih možnostih ter povpraševanju na trgu dela. Pomembno je, da se odločite za smer, ki ima perspektivo in vas bo usmerila v poklicno pot, ki vas zanima.

In kateri so najbolj perspektivni poklici prihodnosti

Trg dela se nenehno spreminja zaradi tehnološkega napredka, družbenih trendov, gospodarskih premikov in drugih dejavnikov. Zaradi tega lahko pričakujemo, da bodo nekatera področja dela v prihodnosti izstopala. Poudarimo lahko naslednja:

Informacijska tehnologija (IT), umetna inteligenca in robotika: strokovnjaki za programiranje, razvoj programske opreme, kibernetsko varnost, umetno inteligenco in analitiko podatkov.

Zdravstvena oskrba: starajoče se prebivalstvo bo povzročilo povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Poklici, kot so zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, kineziologi in gerokineziologi ter strokovnjaki za zdravstveno informacijsko tehnologijo, bodo v ospredju.

Finance in podjetništvo: storitve, povezane z upravljanjem financ, naložbami, fintehom in kriptovalutami, bodo ostale pomembne v digitalni ekonomiji.

Obnovljiva energija in trajnostno okolje: v boju proti podnebnim spremembam se bo povečalo povpraševanje po inženirjih, znanstvenikih in strokovnjakih za obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in trajnostno načrtovanje. Trajnostni vidik bo vedno bolj prisoten na vseh področjih dela, tudi v turizmu.

Kreativne in kulturne industrije: digitalizacija bo povečala potrebo po strokovnjakih v oblikovanju, medijski produkciji, marketinških komunikacijah, filmski industriji in ustvarjalnih poklicih.

Bioznanosti in biotehnologija: raziskave v biologiji, biotehnologiji in medicinskih znanostih bodo omogočile inovacije na področju zdravil, diagnostike in terapij.

Top študij za prihodnost: gerokineziologija

Gerokineziologija se osredotoča na gibanje in telesno dejavnost starejših ter raziskuje, kako ohranjati zdravje in kakovost življenja v starosti. S staranjem prebivalstva se bo povečalo povpraševanje po strokovnjakih, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo in zdravjem starejših.

V letu 2022 je po podatkih Statističnega urada Slovenije delež prebivalcev, starih 65 ali več let, dosegel kar 21,3 % (SURS 2023). Starejši so tako postali ena najpomembnejših ciljnih skupin v različnih družbenih panogah, izjemno pomembni so postali tudi v svetu športa.

Strokovnjaki na tem področju delujejo na različnih področjih, ki so prilagojena potrebam starejših posameznikov: gibalna ocena in načrtovanje prilagojenih vadb, vodenje skupinskih vadb, rehabilitacija po poškodbah ali boleznih. Vključijo se lahko tudi v različne raziskave, ki proučujejo učinke telesne dejavnosti na zdravje in življenjsko zadovoljstvo starejših posameznikov.

Gerokineziologi bodo v prihodnosti imeli pomembno vlogo pri spodbujanju in motiviranju starejših, da bodo bolj telesno aktivni in da bodo s tem izboljšali svojo telesno in duševno kondicijo.

Novo na ERUDIO: študijski program gerokineziologije Visoka šola ERUDIO z letošnjim študijskim letom uvaja program študija gerokineziologije, ki temelji na sodobnem in uveljavljenem epistemološkem pristopu, ki poudarja kompleksnost in raznolikost področij gerokineziološke prakse, kjer je združevanje dognanj več disciplin nujno. Gre za 3-letni javnoveljaven izredni študij, ki poteka delno online in v živo (praktične vaje se opravljajo na lokaciji visokošolskega središča ERUDIO in v športnih objektih).

Zakaj je študij na ERUDIO vedno prava odločitev

Visoka šola ERUDIO ponuja številne možnosti za kakovostno nadaljevanje poklicne poti, saj so na voljo raznovrstni aktualni programi, ki so zasnovani za prihodnje zahteve na trgu dela. Študij na ERUDIO je drugačen, saj je bolj oseben in temelji na znanju, ki ga boste lahko takoj unovčili tudi v praksi. Je tudi povezovalen, saj omogoča uspešno povezovanje s ključnimi strokovnjaki in delodajalci na trgu.

Poleg omenjene nove smeri študija gerokineziologije ponujajo še dve zelo atraktivni študijski smeri: Podjetništvo in mednarodno poslovanje ter Trajnostni turizem. Na voljo je tudi magistrski program (VIII. stopnja), ki ponuja dve smeri: Podjetništvo in mednarodno poslovanje – magisterij ter Poslovanje in trajnostni turizem – magisterij.

Izbirate lahko tudi med 12 različnimi študijskimi smermi v sklopu višješolskega izobraževanja.

