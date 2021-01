Tudi iz domače pisarne moramo oditi domov

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dveh mesecih in pol lanskega leta (od razglasitve epidemije) je na inšpektorat za delo (IRSD) 8747 delodajalcev sporočilo, da so napotili zaposlene na delo od doma. To je tudi njihova dolžnost, ki pa je ne izpolnijo vsi. Glede na anketo, ki so jo v prvem valu epidemije opravili na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), je delo na domu omogočilo 60 odstotkov podjetij. V OECD sicer ocenjujejo, da v Sloveniji delo na daljavo omogoča od 30 do dobrih 40 odstotkov delovnih mest.



Medicina dela pa opozarja: če delo na domu traja dlje časa, je treba takšno delovno mesto ustrezno ergonomsko urediti.