Beograd – zgodovinska priložnost za regijo

Če naj neki dogodek po pomenu presega vse pred njim in se za vedno uveljavi kot prireditev, za kakršno je priložnost enkrat v življenju, se mora njegov vpliv širiti tudi daleč onkraj meja države, v kateri poteka. Biti mora tako veličasten, enkraten in globalen, da vidimo v njem svet v malem, z vsemi odtenki in podobnostmi, ki obstajajo med narodi in državami.

Beograd in Srbija bosta ponosna gostitelja takega epohalnega dogodka, ki se upravičeno imenuje »zgodovinski«, saj specializirana razstava Expo 2027 ne bo samo prvič na Zahodnem Balkanu, ampak tudi prvič na območju celotne nekdanje Jugoslavije. Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo tu 120 držav predstavljalo svoje interpretacije na temo Ples za človeštvo: šport in glasba za vse, mesto ob sotočju Save in Donave pa bo v 93 dneh, kolikor bo trajala prireditev, privabilo več kot štiri milijone domačih in tujih obiskovalcev.

FOTO: EXPO 2027

Poleg tega, da bo Expo 2027 za srbski turizem in gospodarstvo enkratna priložnost za razcvet in da bo Srbija ob njem lahko gostila ogromno različnih kultur in tradicij, bo tudi pomembna prelomnica za globalno prepoznavnost celotne regije, ki bo tako končno dobila svoje mesto na zemljevidu mednarodnih razstav. Srbija ne bo predstavila le svojega gostoljubja, temveč svoj celoten gostinski, turistični in gospodarski potencial.

Z drugimi besedami, specializirana razstava v Beogradu leta 2027 ne bo enkratna priložnost zgolj za samo mesto, ampak za celotno regijo, zlasti za države, ki jih povezuje reka Sava. Pričakuje se namreč, da bo uspeh tega dogodka odmeval tudi v Zagrebu in Ljubljani in tako turiste spodbujal, naj ne raziščejo samo srbske prestolnice, temveč še druga mesta nekdanje Jugoslavije. Razstava bo tako prispevala svoj delež h krepitvi lokalnih gospodarstev in promociji kulturnih in turističnih vrednot celotnega območja.

FOTO: EXPO 2027

Zato je Expo 2027 popolna priložnost, da regija s plesom, pesmijo, športom, okusno hrano in z gostoljubnostjo, po kateri je najbolj prepoznavna, naredi korak naprej in pokaže svetu svoj najlepši obraz.

