Gold gondola, največja turistična znamenitost Zlatibora

Zlatiborska Gold gondola, najdaljša tovrstna gondola na svetu, je v kratkem času postala ne le največja znamenitost, temveč tudi nosilka razvoja novega koncepta turizma. V samo štirih letih je prepeljala več kot 900.000 potnikov, letos pa bo dosegla mejnik milijon potnikov.

FOTO: Marko Cusin

Ta turistična zanimivost in arhitekturni čudež privablja obiskovalce z vsega sveta, ki želijo uživati v vožnji in edinstvenem razgledu iz kabin. Na devet kilometrov dolgi poti, iz središča planine Zlatibor do najvišjega vrha Tornika, imajo priložnost doživeti Zlatibor s popolnoma nove perspektive in občudovati vse njegove lepote. V skladu s konceptom, da je gondola dostopna vsem, so kabine prilagojene vsem kategorijam potnikov, tako smučarjem, invalidom, staršem z majhnimi otroki v vozičku kot lastnikom hišnih ljubljenčkov.

Brezplačne dejavnosti na vmesni postaji in na vrhu Tornika potnikom omogočajo, da se na edinstven način prepustijo uživanju v naravi, hkrati pa so dodatno obogatile turistično ponudbo Zlatibora. Gold gondola je z inovativnimi vsebinami postala kraj za dogodke in srečanja, ki obiskovalcem predstavlja novo razsežnost Zlatibora. Ob združitvi narave, sodobnega koncepta zabave in pristnosti tega območja so nastali modna revija na vmesni postaji, kino na prostem, glasbeni koncerti in gledališke predstave, poslovne zabave, pa tudi priljubljeni brunch v zraku in romantično potovanje. Na zadnji postaji je Gondola Bar, kjer potekajo številni dogodki, Gold Gondola Shop pa ponuja širok nabor unikatnih spominkov in ročno izdelanih izdelkov, s čimer se Zlatibor uveljavlja kot privlačna destinacija po meri sodobnega turista.

Na zadnji postaji je Gondola Bar, kjer potekajo številni dogodki. FOTO: Marko Cusin

Podjetje Gold gondola letos načrtuje: nov objekt v središču Zlatibora, Gondola Show Room, multidisciplinarni Gastro Festival – Etno Gastro Fest, Forum in festival Gondola – svet iz nove perspektive, luksuzne koče ter otroški park na začetni postaji. Projekt Vizija novega Zlatibora bo gondolo postavil na svetovni turistični zemljevid kot eno najbolj inovativnih turističnih zanimivosti. Nova ponudba na vrhu Tornika in projekt nove žičnice do Pribojske Banje bosta tako združila naravo in funkcionalnost, gradnja manjšega paviljona v obliki borovega storža na zadnji postaji Gold gondole pa bo simbolično naznanila začetek izvajanja tega projekta.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Gold gondola Zlatibor