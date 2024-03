Kulturna in gastronomska prestolnica

Enodnevni izlet ali večdnevni mestni oddih v štajerski prestolnici obljublja doživetja za vse okuse. Maribor postaja nova zvezda slovenskega turizma, ki vsako leto privabi več obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Nič nenavadnega, saj ponuja izjemno raznolikost, in to vse na dosegu roke. Vinski griči so le streljaj iz mestnega jedra, medtem ko vas do vznožja Pohorja pripelje celo mestni avtobus.

Tako je Maribor edinstven turistični biser, kjer lahko v enem trenutku uživate v urbani pestrosti, v naslednjem pa se že izgubite v lepotah neokrnjene narave.

Tik nad mestom se dvigajo sončni vinorodni griči. FOTO: Vid Ponikvar FOTO: Vid Ponikvar

Spoznajte Guinnessovo rekorderko Veličastni simbol Maribora je nedvomno tudi Guinnessova rekorderka, najstarejša trta na svetu. V Hiši najstarejše trte boste našli pravo zakladnico najboljših štajerskih vin z več kot 200 vinskimi etiketami 50 lokalnih vinarjev, njeno ponudbo pa dopolnjujeta tudi bližnji Muzej najstarejše trte na svetu in nova kulturna četrt Minoriti.

Celo mesto je oder

Maribor je festivalsko mesto. Živahno mestno jedro evropske prestolnice kulture 2012 ponuja vrhunska kulturna doživetja. Vse leto se tukaj vrstijo festivali – najbolj znan je znameniti večkulturni Festival Lent, ki mesto napolni s koncerti, predstavami, uličnim gledališčem in pisanim programom za družine.

Maribor je tudi gostitelj največjega slovenskega gledališkega Festivala Borštnikovo srečanje, mednarodnega lutkovnega festivala Poletni lutkovni pristan in festivala klasične glasbe Festival Maribor. Ne zamudite tudi drugih odmevnih kulturnih dogodkov: Festival sprehodov, Operna noč v Mestnem parku in Balet pod zvezdami na Glavnem trgu.

Priljubljena skupina Joker Out na znamenitem Festivalu Lent. FOTO: Marko Pigac/ arhivi Visit Maribor

Tudi za gastronomske navdušence

Štajerska prestolnica je postala pravi hit za vse ljubitelje vina in kulinarike, ki lahko tukaj uživajo bodisi v domačih gostilnah, trendovskih bistrojih bodisi vrhunskih restavracijah – vse to odlično dopolnjujejo številni dogodki: mednarodni festival Čili in čokolada, Žametna večerja med vinogradi in Festival Stare trte s slovesno trgatvijo najstarejše trte. Vinsko-kulinarični vrhunec leta pa je tradicionalno in najbolj prepoznavno martinovanje v regiji.

Maribor se lahko pohvali z nazivom 3. najboljše destinacije v Evropi in najboljše evropske kulinarične destinacije v letu 2023.

Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Maribor