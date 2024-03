Mlado vino mladih vinarjev

Ko seštevamo hektare vinogradniških površin v Medžimurju, imamo vtis, da je matematika napačna. Zdi se namreč nemogoče, da je lahko toliko trt na tako majhnem prostoru. Županija na severu je najmanjša hrvaška županija in skoraj vsaka hiša ima svoj hektar vinograda. Od nekdaj. Medžimurski vinogradi so vedno prehajali iz roda v rod in v zadnji generaciji, ki je večinoma pred petimi, šestimi leti prevzela posel od svojih očetov, so vsi po vrsti profesionalni vinarji.

Mladi vinarji iz uveljavljenih vinarskih družin, zbrani v združenju Hortus Croatiae, iz latinščine prevedeno Vrt Hrvaške, delajo čudeže. Ponašajo se z Decanterji, izvažajo, pred šestimi leti pa so se lotili tudi pridelave mladih vin in se odločili razbiti predsodke o vinu, ki ga ustekleničijo že dva do tri mesece po trgatvi, pred martinovim. »Zgledi ustvarjajo prihodnost,« je prepričan eden od njih, Filip Jakopić iz vinske kleti Jakopić. Vseh deset prideluje vino pod skupnim imenom – Mlado Međimurje.

V projektu sodelujejo vinske kleti Cmrečnjak, Dvanajščak-Kozol, Jakopić, Knehtl-Medenjak, Kocijan, Kunčić, Lovrec, Preiner in Štampar. So edini na Hrvaškem, ki nastopajo s skupnimi močmi, in edini, ki so svoje združenje profesionalizirali. Od takrat naprej projekt izvajajo redno, vina odprejo konec oktobra, božični prazniki so vrhunec sezone, končajo pa v začetku marca. Medtem ko je na začetku projekta veliko steklenic ostalo za pokušino vinarjem, je danes, le nekaj let pozneje, že sredi februarja težko najti kakšno. Zato vsako leto napolnijo vse več buteljk, lansko jesen so jih med 1500 in 2500.

V nadaljevanju preberite celotno zgodbo o vinarskih družinah iz združenja Hortus Croatiae.