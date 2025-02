Pet nasvetov za brezskrbne počitnice v tujini

Vsak si želi, da bi šlo na počitnicah natančno po scenariju, ki si ga je zastavil, toda življenje je nepredvidljivo – tudi na dopustu se lahko kdaj nekoliko »zalomi«. Da bo skrbi čim manj in da boste čim bolj brezskrbno preživeli svoj oddih, sledite našim hitrim priporočilom za brezskrbno pot v tujino.

1. Zavarovanje za brezskrbno bivanje v tujini

Zavarovanje potovanj v tujino vam v primeru zdravstvenih težav omogoča hiter dostop do zdravniške pomoči in kritje stroškov, ki bi sicer lahko močno obremenili vaš proračun.

Na voljo so trije paketi, ki se razlikujejo po višini in obsegu kritij. Poleg zdravstvenega zavarovanja vključujejo tudi:

kritje odgovornosti,

izgube dokumentov,

prekinitev potovanja in

zlorabe kreditnih kartic.

Zavarovanje velja po vsem svetu, zdravite pa se lahko v javnih in zasebnih ambulantah brez doplačil za opravljene storitve. Kadar koli v tujini potrebujete pomoč, vam je 24/7 na voljo asistenca, ki vam pomaga organizirati zdravljenje, prevoz in kritje stroškov.

2. Veljaven osebni dokument

Po Evropski uniji lahko potujete z osebno izkaznico, za druge države pa potrebujete veljaven potni list. Priporočljivo je vzeti oba dokumenta, saj lahko v primeru izgube ali kraje enega svojo identiteto izkažete z drugim.

3. Pametni telefon – vsi dokumenti na dosegu roke

Naj ne služi le shranjevanju spominov, ampak naj postane vaš osebni arhiv: v telefon ali še bolje v oblak shranite kopije osebnih dokumentov, potrdila o rezervacijah, vozovnice in zavarovalne police, da jih imate vedno pri roki.

4. Bančna kartica

Plačilne kartice in digitalne denarnice omogočajo hitro in varno plačevanje. Pred odhodom preverite, ali vaša kartica oziroma digitalna denarnica deluje na ciljni destinaciji, in uredite aktivacijo za mednarodno uporabo, če je to potrebno. Preverite tudi veljavnost in limit porabe na kartici.

5. Potovalna lekarna

Imejte pri sebi osebna zdravila in tista za prvo pomoč ob manjših zdravstvenih težavah (protibolečinske tablete, sredstva za zniževanje temperature, zdravila proti prebavnim težavam ali slabosti). Pred odhodom v tujino preverite, ali so priporočljiva oziroma obvezna cepljenja. Prav tako ne pozabite spakirati zdravil, ki jih redno jemljete.

Pomirite se z dodatnim zavarovanjem odpovedi potovanja

Ker je potovanje lahko velik finančni zalogaj, ni odveč razmisliti o tveganju odpovedi dopusta. Nepričakovani dogodki, kot so bolezni ali druge nepredvidene okoliščine, lahko načrte hitro postavijo na glavo. Prav zato je na voljo tudi samostojno zavarovanje odpovedi potovanja, ki omogoča, da si v takem primeru povrnete večino stroškov.

Za hitro sklenitev turističnega zavarovanja ali odpovedi potovanja obiščite spletne strani zavarovalnic.

