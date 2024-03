Ribiči z mogočne Donave

Zoltan Tot je imel le pet let, ko mu je oče prvič dal v roke ribiško palico in ga peljal lovit ribe v Lanko, kanal, nedaleč od njihove družinske hiše v Dardi. Zoltana sta stara leskova palica in prva ulovljena babuška tako očarali, da se še danes, ko ima 54 let, spomni skoraj vsake podrobnosti tiste svoje prve ribiške izkušnje, ki ga je za vedno zaznamovala in spremenila v strastnega ribiča, ki se najbolje počuti, ko je z družino in prijatelji ob vodi.

»Takšnega dne ne pozabiš. Še danes se spomnim očetove leskove palice, gosjega peresa in opletene črne niti z voskom, ko mi jo je dal v roke in rekel, naj vržem trnek v vodo. S tisto prvo babuško, ki se je ujela na moj trnek, je tudi ribolov ujel mene. Za otroka je posebno doživetje, ko na drugi strani tako krhke palice nekaj zagleda. To navdušenje me je takrat popolnoma prevzelo in se ohranilo do danes,« se spominja Zoltan svojega prvega ulova, poleg babuške je tistega dne ulovil še nekaj linjev in somičev. Bilo jih je dovolj, da je mama pripravila okusen obrok za vso družino. Kmalu je dobil tudi svojo prvo palico, in čeprav ima danes doma celo zbirko sodobnih palic in pribora, mu stare leskove in bambusove, ki jih je njegov oče sam izdeloval, prebudijo lepe spomine na otroštvo.