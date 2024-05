Umetna inteligenca prihaja, kako jo sprejemamo?

V nadaljevanju preberite:

Večina zaposlenih, ki so že preizkusili umetno inteligenco na delovnem mestu, je nad njo navdušenih, vendar jih hkrati skrbi njen vpliv na njihovo delo, zato želijo ustrezno usposabljanje.

Medtem ko bomo med generalnimi direktorji podjetij in člani upravnih odborov težko našli posameznika, ki bi po predstavitvi orodij, nadgrajenih s funkcijami umetne inteligence, hlinil svoje navdušenje, je več zadržanih med vodji oddelkov IT. Direktorjem informatike je jasno, da bodo oni tisti, ki bodo morali zaposlenim »prodati« prednosti tovrstnih programskih orodij, sicer tvegajo, da te nič kaj poceni naložbe ne bodo izpolnile pričakovanj vodstva in bo kdo s prstom pokazal nanje.

Glede na nedavno raziskavo, ki jo je izvedel integrator informacijskih rešitev Insight, imajo namreč zaposleni do uvajanja umetne inteligence na njihova delovna mesta izrazito mešane občutke, čeprav številna podjetja že uvajajo ali eksperimentirajo z umetno inteligenco. In to ne nujno zgolj na delovnem mestu, saj se na trgu že začenjajo pojavljati pametni telefoni s funkcijami umetne inteligence. Človeška radovednost pa je tista, ki skrbi, da se vsaj preizkusu novotarij težko upremo.