Denarna naravna selekcija

Slovenski šport je nekaj posebnega in kljub majhnosti trga pri tujih športnih zanesenjakih z denarjem vzbuja precej zanimanja. Toda uganka je, zakaj jih tako privlači. Kljub vsemu so v osnovi poslovneži in zagotovo imajo določene interese. Prav gotovo ne takšnih, kot jih običajno zasledim na družbenih omrežjih, ko jezni navijači pišejo o tem, kako le perejo denar. Ne bom trdil, da tega ni, ker načini, kako obiti legalne poslovne prakse, niso skrivnost, ampak gre za zneske, ki zadovoljujejo pretežno kruhoborce. Med njimi vlagateljev težjega kalibra zanesljivo ni.

Tuji vlagatelji v Sloveniji rešujejo predvsem politiko, ki se tako rekoč lahko umakne iz klubskih struktur in vsiljenega interesnega sponzoriranja podjetij z večinskim lastniškim deležem države. V teh razmerah lahko sklenejo normalno poslovno partnerstvo, hkrati pa je to priložnost za manj privlačne panoge, ki lahko upajo na večji delež sredstev od preusmeritve pokroviteljskih vložkov »naših« podjetij.