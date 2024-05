Matjaž Kek ostaja edini zmagovalec

Od evforije do bele zastave. Veliki derbi hrvaškega prvenstva 33. kola med Rijeko in Dinamo se je razpletel z zmagoslavjem gostov, ki jim pot do naslova hrvaškega prvaka prepreči le še čudež. Na polni Rujevici je Dinamo po preobratu premagal Rijeko z 2:1 in tri tekme pred koncem ušel za štiri točke izzivalcem s Kvarnerja.

Rečani so bili v boljšem položaju, v 49. minuti so prišli do vodstva z 1:0 po golu Marka Pjace iz enajstmetrovke. Zagrebčane je med žive vrnil njihov nogometni junak Bruno Petković z imenitnim izvedenim prostim strelom v 75. minuti, sedmemu zaporednemu naslovu in 25. skupnim pa jih je popeljal albanski reprezentant Arber Hoxha. V moštvu Rijeke je od 57. minute igral tudi edini slovenski nogometaš pri Rijeki Dejan Petrović.

Zmaga vredno naslova je navdušila navijače v Zagrebu, ki so pred štadionom v Maksimirju pričakali nogometaše in uprizorili ognjemet. Med velikimi junaki je bil tudi trener Sergej Jakirović, ki je sezono začel na klopi Rijeke, v 6. kolu pa je nekdanji trener Maribora prvič vodil Dinamo prav proti Rijeki. Takrat je zamenjal Igorja Bišćana. Jakiroviću je v četrtek umrla mati.

Edini naslov hrvaškega prvaka je Rijeka osvojila leta 2017 pod taktirko slovenskega selektorja Matjaža Keka