Med gašenjem stanovanjskega objekta našli zoglenelo truplo

S PU Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj v jutranjih urah obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Idriji, v kateri je bila ena oseba. Poleg policistov PP Idrija je bilo na kraj s strani pristojne službe napoteno večje število gasilcev PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija.

Med gašenjem požara so gasilci v omenjenem stanovanjskem objektu našli zoglenelo moško truplo. V zvezi s tem so obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilstvo. Novogoriški kriminalisti pri preiskavi okoliščin obravnavanega primera zaenkrat niso ugotovili znakov morebitne nasilne smrti oz. niso ugotovili, da bi bila smrt posledica uradno pregonljivega kaznivega dejanja.

Odredili so sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. V nadaljnjem postopku bodo ugotovili in potrdili identiteto umrlega. Policija nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin, da bi ugotovili natančen vzrok požara.