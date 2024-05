Velikokrat gre lenoba z nami na sprehod

V nadaljevanju preberite:

Vsi se zavedamo, da je redno gibanje zelo zdravo. Danes pa živimo v okoliščinah, v katerih redno gibanje ni samoumevno in treba je ustvarjati razmere, v katerih bo postalo, poudarja Urban Praprotnik, profesor športne vzgoje in tekaški trener. Tudi starejši se večinoma zavedajo, da se je dobro gibati in da je to zelo koristno. Vendar to ni dovolj, treba si je narediti urnik in imeti disciplino pri gibanju, sicer se lahko vse ustavi pri želji, potreben je namreč red.

Ljudje imajo v starosti različno kondicijo. Tisti, ki so gibalno sposobni, se morajo zavedati, da imajo srečo, da so gibalno svobodni in da je privilegij, ko gredo lahko brez težav po stopnicah navzgor. Dobro je, da še naprej ohranjajo telesno aktivnost in zdravo telo. »Ko začnemo izgubljati mišično moč, je to začaran krog. Težje vstanemo s stola, to pa pomeni, da manjkrat vstanemo in gremo po stopnicah, da nas kaj boli in se zato počutimo šibkejše. Treba je začeti postopoma in ohranjati gibljivost,« svetuje Urban Praprotnik.