Skrivnost kmetije družine Winkler

Za istrsko posest Kumparička, v Krnici blizu Marčane, vedo vsi, ki se malo bolje spoznajo na sir. Čeprav jih razen na puljski tržnici in v njihovi spletni trgovini drugje ni mogoče kupiti (kratek čas so bili naprodaj na zagrebški tržnici Kvatrić), Kumparičkini kozji siri iz surovega mleka iz ekološke pridelave vrhunske kakovosti in edinstvene arome istrske zemlje nikogar ne pustijo ravnodušnega.

Ponosno vam jih bodo ponudili v najboljših restavracijah, njihov sloves pa na tukajšnjo kmetijo privabi tudi zahtevnejše tuje turiste, ki svojega navdušenja ne skrivajo. Na kratko: kozji sir s Kumparičke, mladi in zorjen, je danes pojem brezkompromisne vrhunske kakovosti in predstavlja najvišji standard, ki je bil na Hrvaškem kdaj postavljen v obrtniški izdelavi. In ta rokodelski sir seveda spremlja zgodba o družini, ki stoji za njim.

V nadaljevanju preberite izjemno zgodbo o sirarjih iz slovenske družine Winkler, ki so prava uspešnica na Hrvaškem.