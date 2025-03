Slovenska smučišča vabijo 365 dni na leto

Ker so zime vedno bolj skope s snežno odejo, morajo preoblikovati svojo ponudbo in se osredotočiti na razvoj celoletnih turističnih dejavnosti. Z evropskimi kohezijskimi sredstvi so se zimska turistična središča preoblikovala v celoletna gorska središča z bogato ponudbo aktivnosti za vse letne čase, kar je prineslo novo vrednost in privlačnost za turiste ter večjo gospodarsko aktivnost v regijah, kjer imajo smučišča. Povečanje števila obiskovalcev čez vse leto pomeni več delovnih mest in večjo gospodarsko stabilnost za lokalno prebivalstvo. Poskrbeli so za boljšo infrastrukturo oziroma nove žičniške naprave, širitev smučarskih prog in razvoj dodatnih vsebin, kot so adrenalinski parki, kolesarske steze in velnes centri. Skupna vrednost naložb je znašala 76,5 milijona evrov, od tega je 55,4 milijona evrov evropskih in javnih sredstev.

Nova ponudba in aktivnosti za vse letne čase

Krvavec je z novo šestsedežnico z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami postavil nove standarde udobja za obiskovalce. FOTO: RTC Krvavec

Krvavec, kjer bodo razširili tudi pustolovski park, se ponaša z novo šestsedežnico z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami. Na Voglu, kjer prirejajo tudi petzvezdična kulinarična doživetja, so pridobili moderno panoramsko krožno kabinsko žičnico, ki obiskovalcem ponuja čudovite razglede na okoliške gore. Velika Planina ima novo šestsedežnico, uvedli so gorska e-kolesa in uredili otroški adrenalinski park.

Na Voglu se boste lahko popeljali s panoramsko krožno kabinsko žičnico in uživali v lepotah Julijskih Alp. FOTO: Vogel smučarki center

Nove naložbe spreminjajo tudi ponudbo na Rogli, Mariborskem Pohorju in v Cerknem. Rogla je zdaj še bolj privlačna z novim velnes centrom, ki obiskovalcem omogoča sprostitev po aktivnem dnevu na prostem, in bike parkom. Del dopolnjene ponudbe Mariborskega Pohorja so nove kolesarske proge, gibalni parki in petzvezdična doživetja s kulinaričnimi in kulturnimi dogodki. Cerkno se zdaj lahko pohvali z adrenalinskim parkom, plezalno steno in digitaliziranimi kolesarskimi turami. Na smučišču Trije kralji pa so med drugim postavili novo štirisedežnico, lokostrelski poligon in plezalno steno. Z boljšo infrastrukturo in bogatejšo ponudbo so veliko pridobile tudi Kope in Golte.

