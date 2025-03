The Perfume Atelier pošilja na trg novo kolekcijo: Radical Emotions

The Perfume Atelier s sedežem v središču Beograda slavi bogastvo srbske kulture in tradicije, ki ju združuje z najboljšim britanskim parfumarskim znanjem. Vsak parfum je ustvarjen zato, da posreduje globoko vrednost srbske dediščine, britanske tehnike izdelave parfumov pa s svojo natančnostjo in dolgoletno tradicijo izpopolnijo vsako stvaritev.

Tisto, kar odlikuje hišo The Perfume Atelier, je njena predanost večstoletnemu izpopolnjevanju umetnosti britanskih parfumerij.

Parfumi so izdelani po tradicionalnih britanskih metodah, vsak del postopka – od formulacije parfuma do izdelave stekleničke – pa poteka ročno.

Ne uporabljajo metod industrijske proizvodnje; parfumi so izdelani v omejenih serijah, pri čemer namenjajo pozornost vsaki podrobnosti. Vsaka steklenička je ročno izdelana, vsaka sestavina pa skrbno izbrana.

Nova kolekcija – Radikalna čustva

Overthinking: labirint misli, breme vsakodnevnih dilem, ki se v tej dišavi spremeni v kontrastno harmonijo. Do You Love Me?: iskrena ranljivost, nežnost v iskanju odgovorov, razkriva bistvo ljubezni in negotovosti. Do Not Touch Me: odpornost in meje, ki jih postavljamo, čustvena moč, ki izhaja iz želje po samozaščiti.

Zaga Čolović, parfumarka in kreativna direktorica parfumske hiše The Perfume Atelier FOTO: Perfume Atelier

Zadnja novost The Perfume Atelierja je nova kolekcija parfumov Radikalna čustva. Drzna in ekspresivna trilogija dišav je namenjena raziskovanju visokih vzponov in globokih padcev sodobnih čustvenih izkušenj. Vsaka dišava iz kolekcije predstavlja vohalno interpretacijo surovih in nefiltriranih življenjskih trenutkov, ki vabi uporabnike, da sprejmejo svoje čustvene globine.

Vsaka dišava iz te kolekcije slavi pristnost človeških čustev in vabi k sprejemanju vseh njihovih nians, od najglobljih globin do najvišjih višin.

»Kolekcija je posvečena surovi pristnosti človeških čustev – tistih nefiltriranih trenutkov, ki delajo naše življenje bogatejše in resničnejše. Želela sem ustvariti dišave, ki globoko odmevajo z osebnimi izkušnjami, saj vsak od nas nosi v sebi svoja radikalna čustva,« je povedala Zaga Čolović, parfumarka kolekcije in kreativna direktorica The Perfume Atelierja.

Ekskluzivne delavnice in teambuildingi

FOTO: Perfume Atelier

The Perfume Atelier pa ni namenjen samo ustvarjanju parfumov, ampak je tudi prostor za edinstvena parfumska doživetja. Poleg luksuznih izdelkov ponuja blagovna znamka zasebne in skupinske parfumske delavnice, na katerih se ljubitelji parfumov lahko naučijo umetnosti izdelave dišav in ustvarijo svoj osebni parfum.

The Perfume Atelier ponuja tudi delavnice za podjetja in teambuildinge. Na teh srečanjih lahko udeleženci ustvarijo svojo edinstveno dišavo, raziskujejo ustvarjalnost in krepijo sodelovanje med člani ekipe.

Potopite se v globino čustev

Vsaka steklenička te kolekcije je umetniško delo – ročno izdelana, s pozornostjo do vsake podrobnosti. The Perfume Atelier si prizadeva svojim strankam skozi vonj omogočiti občutenje in doživljanje čustev na popolnoma nov način. Radikalna čustva niso samo vonji, ampak tudi izkušnje, ki vabijo k pogledu vase in sprejemanju.

Dovolite si potop v svet vonjav, ki govorijo glasneje od besed, in odkrijte globoka čustva, ki ste jih morda pozabili.

Kje smo? Beogradska 33, Vračar, 11000 Beograd +381(0)61 6480 339 contact@theperfumeatelier https://theperfumeatelier.rs

Naročnik oglasne vsebine je Perfume Atelier