Varaždinska županija - županija z zgodbo

Bi se podali na polet z jadralnim padalom in rafting ali bi raje uživali v ogledovanju gradov, dvorcev in drugih kulturnih znamenitosti in pri tem užili mir sredi zelenja in v vrhunskih nastanitvah?

Varaždinska županija ponuja vse to. »Županija z zgodbo« s svojo raznoliko in bogato ponudbo zagotavlja nepozabno doživetje in je idealna destinacija za goste, ki želijo več. Na tem očarljivem območju na severu Hrvaške vas čakajo znamenitosti narodnega in svetovnega pomena, med katerimi sta tudi najlepši hrvaški grad Trakošćan in edini hrvaški vulkan v Lepoglavi. Na voljo so vam številne dogodivščine, kot sta polet z jadralnim padalom na Ravni gori ali rafting po evropski Amazonki – reki Dravi.

FOTO: Varaždinska županija

Če pa potrebujete oddih, boste na zelenih gričih zlahka našli mir in tišino. Pričakujejo vas številne počitniške hiše z vrhunsko nastanitvijo, opremljene z bazenom in savno, ki jih najdete na https://myvarazdinholiday.com/. Tu je tudi odlična gastronomska ponudba z vini, nagrajenimi na enem najprestižnejših in najstrožjih vinskih tekmovanj na svetu, londonskem Decanter World Wine Awards.

Središče županije, Varaždin, je očarljivo mesto baročne arhitekture z najstarejšo mestno hišo v Evropi, starim mestnim gradom in enim najlepših evropskih pokopališč. Konec avgusta tu poteka tudi nezgrešljiv ulični festival Špancirfest, ki ga obiščejo gostje z vsega sveta.

FOTO: Varaždinska županija

V Varaždinski županiji se med drugim lahko povzpnete na Ivanščico, najvišjo goro na severu Hrvaške, obiščete edini ugasli hrvaški vulkan, Gaveznico v Lepoglavi, si ogledate čipko pod Unescovo zaščito ali molite v ludbreškem svetišču Predragocene Kristusove krvi. Lahko se popeljete s kajakom ali jahate ob evropski Amazonki, naredite nekaj dobrega za svoje zdravje v rimskem zdravilišču Varaždinske Toplice, se povzpnete na srednjeveške trdnjave Grebengrad, Paka in Čanjevo, se sprehodite po najstarejšem hrvaškem arboretumu Opeka ali uživate v pogledu na »hrvaški Versailles«, obnovljeni grad Opeka v Vinici.

Obiščite županijo z zgodbo, jo raziščite in ustvarite svojo zgodbo! Gotovo bo nepozabna.

Naročnik oglasne vsebine je Varaždinska županija