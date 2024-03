Današnji obiskovalci čeprav ne štejejo med romarje, prihajajo zvonit na zvon želja in vselej jim radi povedo, da to ni zgolj priložnost za želje, ampak tudi za izkaz hvaležnosti in zahvale. Da smo tam, kjer smo, da imamo v življenju, kar imamo, in smo obdani z ljudmi, ki so naša največja dragocenost, da živimo v miru. Da se najdragocenejše stvari v življenju ne spreminjajo in niso zgolj odvisne od nas samih in da jih že jutri lahko ni več. »Zvon želja kot glas duše pozvanja vsem enako, ne glede na to, kdo in zakaj zvoni,« pripoveduje gostiteljica Romana Bohinc, ki na Blejskem otoku, enem najočarljivejših kotičkov Slovenije, med drugim bdi nad tem, da vsakdo, ki pride na ta starodavni kraj, svoj obisk doživi kot praznik. Ne glede na to, kateri dan v letu je.

Vsakič je drugačen, enkrat ga obdajajo meglice, drugič se zdi kot na dlani sredi smaragdno zelene jezerske gladine, tretjič se kopa v poznopoletnem soncu, če bi bila pokrajina potopljena v pravo zimo, kakršni sta bili nazadnje leta 2017 in pred tem 2012, bi do njega vodila celo pešpot – po zaledenelem jezeru. Vsakokrat pa je, če obiskovalec prispe iz južne, najkrajše smeri, treba premagati 99 stopnic iz sredine 17. stoletja, ki simbolizirajo življenjsko pot od rojstva do smrti, od vode do neba.

Na njihovem vrhu se po naporu očem odpre prekrasna terasa s pogledi proti Karavankam, kaže se pot do Marijine cerkve in v njej srčike kraja, zvona želja. Po legendi ga je dala za kapelo na otoku uliti neutolažljiva vdova z blejskega gradu v spomin na moža, ki so ji ga ubili razbojniki in ga vrgli v jezero. Toda zvon ni nikoli prispel na otok, saj ga je z ladjo vred potopil vihar. Pravijo, da se še dandanes v jasnih nočeh oglaša iz globin. Vdova je po nesreči prodala svoje imetje in odšla v samostan v Rimu, po njeni smrti pa je papež posvetil nov zvon in ga poslal na Blejski otok. Kdor z njim pozvoni in svojo željo sporoči usmiljeni »gospe z jezera«, se mu želja izpolni.

Najlepše ga je opisal gospod iz tujine, ki jih je obiskal pred časom in so ga peljali k zvonu želja, pripoveduje Romana Bohinc, odgovorna za načrtovanje in izvedbo vsebin na otoku. Kot turistični delavec je videl že ves svet in zvon na Blejskem otoku se mu ni zdel nič posebnega, toda ob njem je dejal, da se počutiš, kot da bi bil v srčiki srčike. Sredi Gorenjske, sredi jezera, sredi otoka in sredi cerkve je ta sredica, kamor se že stoletja zgrinjajo popotniki s tistimi najnežnejšimi hrepenenji, zahvalami, s tistim najbolj čutečim delom sebe, zato se mi zdi naša glavna dolžnost, da to ohranjamo, poudarja sogovornica.

V britanskem časopisu Guardian so med šestimi najbolj slikovitimi in cenovno ugodnimi avtobusnimi potovanji v Evropi priporočili povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom, ki vabi k uživanju v pogledih na obe jezeri in slikoviti Triglavski narodni park.

Najprej je bilo na otoku svetišče, posvečeno slovanski boginji Živi, kar opisuje tudi največji slovenski pesnik France Prešeren v svoji slavni pesnitvi Krst pri Savici, po pokristjanjevanju pa je v 8. stoletju zraslo svetišče, posvečeno Marijinemu rojstvu. Prvotno leseno Marijino kapelo so pozneje pozidali v cerkvico, ki je sčasoma spreminjala svojo podobo in velikost, zdajšnjo baročno obliko je dobila konec 17. stoletja, glavni zlati oltar je iz leta 1747. Na gotiko poleg okna med drugim spominjajo slikovite freske v barokiziranem gotskem prezbiteriju, od gotske opreme pa je ohranjen le Marijin kip iz 15. stoletja, ki je bil do leta 1955 v kapelici v vasi Mlino in je zdaj na ogled na stalni razstavi na podstrešju proštije.

Vsakič je drugačen, enkrat ga obdajajo meglice, drugič se zdi kot na dlani sredi smaragdno zelene jezerske gladine, tretjič se kopa v poznopoletnem soncu. FOTO: Promocijsko gradivo

Na zvon želja vselej pozvanjajo tudi mladoporočenci, med katerimi prevladujejo tuji in mešani pari, ki so si Blejski otok izbrali za kraj zaobljube večni zvestobi. Vsak četrti ženin še prinese nevesto po strmem južnem stopnišču z 99 stopnicami, drugi jo pričakajo kar pred oltarjem. Zlasti slovenski zakonci sem pozneje pripeljejo otroke in jim pokažejo, kje se je začela njihova družinska pot. Lani je župnik Janez Ferkolj sklenil 23 katoliških porok, sedem so imeli evangeličanskih. Občasno opravijo krst otrok katerega od parov, ki se je tu poročil, a kot razlaga, mu je v spominu ostala predvsem lanska poroka Američana, ki se je zaobljubil, še preden je srečal svojo izbranko, da se bo tu poročil. Ko jo je našel, sta se zares poročila na Blejskem otoku, poleg poročnega šopka pa sta prinesla tudi šopek za Marijin oltar.

Sicer pa je romarjev čedalje več, opaža Ferkolj, posebno mladih do 30 let, med njimi so tudi srednješolci. Prihajajo iz različnih koncev Slovenije, zlasti zvesta je skupina z Goriške. Ne mine teden, da mu ljudje ne bi napisali elektronskega sporočila in vprašali, kdaj so svete maše.

Spomenik državnega pomena

Blejski otok je bil kot naravna vrednota in kulturnozgodovinski spomenik v Sloveniji zavarovan že od leta 1949, leta 1999 pa je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Blejska župnija ga je po odločitvi kranjskega okrožnega sodišča oktobra 2012 dobila v brezplačni najem za 45 let in v last vse tamkajšnje objekte, poleg cerkve Matere Božje na jezeru še razgledni zvonik, proštijo, mežnarijo in puščavico, ki je zadnja še neobnovljena stavba. Bo pa obnovljena predvidoma že prihodnje leto in bo v skladu s tradicijo omogočala tudi prenočitev posameznikom.

Stoji za cerkvijo na severni strani otoka in je bila nekoč namenjena bivanju duhovnika puščavnika, ki je tukaj v samoti in tišini zbrano molil, še kot lesen objekt je stala že v začetku 17. stoletja, zdajšnjo podobo pa je dobila dve stoletji pozneje, ko jo je tedanji župnik pripravil za prenočevanje romarjev in tako je ostalo približno do druge svetovne vojne. V kamnito brežino na severni strani je vkopana tudi kapelica Lurške Matere božje, ki jo je konec 19. stoletja postavil knez Ernst Windisch-Graetz v zahvalo Materi božji, saj je ob umivanju oči z vodo iz studenčka njegova slepa soproga spregledala.

Pred dobrim desetletjem so prenovili proštijo, nekdaj namenjeno bivanju duhovnika, prošta, in tudi sprejemu romarjev, ter mežnarijo, kjer je nekoč živela mežnarjeva družina in po načelu samopreskrbne kmetije skrbela tako za otok kot cerkev. V povezovalni stavbi med njima iz druge polovice 20. stoletja so po prenovi odprli kavarno Potičnica, kjer vsak dan, ko je otok odprt, pečejo potice, slovenski praznični kolač.

Na Blejskem otoku vsak dan diši po sveže pečenih poticah, izlet na otok je praznik, ki ga mora spremljati tudi praznični kolač. FOTO: Promocijsko gradivo

Iskali so nekaj tradicionalno slovenskega, kar bi tu lahko predstavili in ponudili, in k tej starodavni romarski poti ne sodi nič drugega kot praznični kolač, potica, ki nosi podobo Kristusove krone, razlaga Ferkolj. V skladu z njihovim motom, da je obisk romarske poti oziroma Blejskega otoka praznik, je tako dan prazničen, ne glede na to, ali se človek odloči priti sem v sredo ali četrtek. Nekaj prazničnega duha je mogoče začutiti ob lončeni peči v Potičnici že zato, ker veje vonj po peki, obiskovalci pa se lahko udeležijo tudi tečaja peke potice.

Prava je tista, ki se speče v lončenem modelu potičnici, po katerem so poimenovali lokal. Med obiskovalci je še vedno najbolj priljubljena orehova potica, ki jo večina šteje za najbolj pristno tradicionalno slovensko potico, a v resnici je tipičnih receptov veliko, tako kot so raznolike slovenske pokrajine in so pisani letni časi. Vse bolj priljubljena je hruškova potica z nadevom iz tepk, ki so jo skupaj s potico iz lešnikov in suhih fig zaščitili pod blagovno znamko Blejski lokalni izbor, v kateri je sicer skupno že 222 izdelkov 52 lokalnih ponudnikov.

Znova turisti od blizu in daleč

V proštiji je mogoče slovensko kulturo in dediščino spoznati tudi na razstavi Narodnega muzeja Slovenije Blejski otok, Sveti kraj med valovi slovenstva, ki med drugim izpostavlja, da je bil slovenski prevod Biblije enajsti na svetu in da je prav Blejski otok eden najmočnejših slovenskih simbolov. Arheološke raziskave so pokazale, da segajo najstarejše sledi obiskovalcev kar v 3. tisočletje pred našim štetjem.

Povzpeti se je mogoče na zvonik z začetka 16. stoletja z gotskim podnožjem, skozi line občudovati pokrajino, ki obkroža otok, ter si od blizu ogledati kolesje ure, ki ga morajo vsako jutro ročno naviti, da lahko odzvanja vsakih 15 minut. Njen mehanizem z vsem železjem in utežmi vred tehta okoli štiristo kilogramov. Po domnevah znanega ljubljanskega urarja Jurija Hübscherja, ki jo je restavriral (tudi v sodelovanju z avstrijskimi kolegi iz podjetja Schauer & Sachs), njen nastanek sega v sredino 19. stoletja in je ročno delo oziroma kovaški izdelek najverjetneje iz Krope. Velja za lep primer tehniške dediščine, saj še vedno deluje mehansko, večina zvonikov zlasti v tujini ima namreč le še radijsko vodene kvarčne ure.

»Otok doživljamo kot ločen svet v malem, ker je ločen od obale, po drugi strani pa je v naročju jezera in krajine, zato si močno prizadevamo, da zanj vzorno skrbimo, in tudi obiskovalcem poskušamo na lep način pokazati, da je vreden dostojnega obnašanja. Nanj se zato ne sme plavati, še manj pa se v poletnem času po njem sprehajati neprimerno oblečen. S tem imajo ljudje kar težave,« še razkriva Bohinčeva, ki je ena od dvajsetih zaposlenih na otoku. Delovni čas je prilagojen dolžini dneva, že z marcem ga bodo podaljšali. Po pandemiji so se lani že začeli vračati obiskovalci z Daljnega vzhoda in iz ZDA, že prej pa evropski gostje, tudi Italijani, ki jih v koronskem času ni bilo veliko.

Bled je ponosni nosilec zlatega znaka Zelene sheme slovenskega turizma, v okviru mednarodnega nevladnega projekta Green Destinations za leto 2019 je bil izbran za drugi najboljši kraj v trajnostnem razvoju v Evropi, že od leta 2008 pa je član skupine Alpski biseri, katere cilj je promocija trajnostne mobilnosti.

Le 23 mož na svetu

Tesno z otokom živi tudi (trenutno) 23 pletnarjev, ki z zagotavljanjem prevoza do otoka in nazaj z lesenimi čolni ohranjajo stoletja dolgo tradicijo svojih pradedov. Mnogi jih vidijo kot podobno zaprto druščino, kot se kažejo beneški gondoljerji. Gregor Pazlar, predsednik Čolnarskega združenja Pletna Bled, meni, da so tak sloves dobili zaradi tega, ker posel prehaja z očeta na sina ali vsaj nečaka, od vselej je bilo njihovo število omejeno, omejeno pa je tudi število priveznih mest. V tem letnem času, glavna sezona traja od aprila oziroma velike noči do zadnjih lepih jesenskih dni, ter če jezero ni zaledenelo, še v božičnem času, jih je mogoče srečati le v pristanišču na Mlinem, od koder je plovba do otoka najkrajša.

Tudi izdelovanje pleten je znanje, ki se prenaša iz roda v rod, te jezerske čolne znajo izdelati le še trije mojstri v Mlinem. FOTO: Uroš Hočevar

V vasi Mlino se je vse začelo in se tudi nadaljuje. V njej živi še okoli osem pletnarskih družin, v zadnjega pol stoletja pa so se razselili tudi na druge konce. Sogovornik je kot predstavnik pete generacije svoje družine posel prevzel, ko se je njegov oče Janez pri 62 letih upokojil. »Star sem bil 32 let, do tedaj sem s končano gostinsko šolo delal kot kuhar v lokalnih hotelih. Sem se pa naučil veslati že pri svojih 15 letih, kot je običajno, prej to stežka obvladaš, saj so samo vesla dolga tri metre,« pripoveduje.

Največ obiskovalcev se na otok odpravi za Marijino vnebovzetje 15. avgusta in to je od nekdaj priložnost za mlade fante, da jih vozijo brezplačno, in to izpred Vile Bled, nekdanje Titove rezidence, kjer sicer ni uradnega pristanišča, a je pot najkrajša. Njegovi najzgodnejši spomini segajo k dedu, ki mu je stara mama v menažki pripravila malico, on pa mu jo je nesel k jezeru. Ded mu je ob naročilu za steklenico vina stisnil še nekaj drobiža za liziko ali sladoled v bližnji trgovini in rad ga je vzel s seboj na čoln.

Tudi poletja njegovih dveh fantov so običajno takšna, zdoma je od jutra do večera, vmes si sicer privošči kak odmor za kavo z ženo, kadar nista imela poletnega varstva, pa je tudi sina vzel na čoln. »Sedel je ob meni, turisti so ga ogovarjali in tako je bilo zanimivo zanje in zanj. Tudi družinsko se kdaj zapeljemo na otok na sladoled, sicer pa druženje nadomestimo v zimskih mesecih, ko imam dopust, radi gremo smučat,« pripoveduje Pazlar, ki si s kolegi v zimskih mesecih razdeli dežurstvo za tisto peščico obiskovalcev, ki si želijo na otok.

Na svetu je le 23 pletnarjev, ki ohranjajo tradicijo svojih pradedov, od leta 2019 vpisano v register nesnovne kulturne dediščine. FOTO: Uroš Hočevar

Medtem ko so njegovi predniki ta poklic doživljali zgolj kot službo in so morali pozimi delati na smučiščih ali poprijeti za kakšno drugo delo, pletnarstvo danes jemljejo z večjo častjo in ponosom, zavedajo se svoje bogate tradicije, tudi dejstva, da to službo opravlja le 23 mož na vsem svetu. Leta 2019 so dosegli, da so izdelovanje pleten in prevoz z njimi vpisali v register nesnovne. Slovenskemu etnografskemu muzeju so podarili čoln iz leta 1984, potem ko je odslužil svojega četrt stoletja plovbe. »Naše delo je resda le transport, a vendarle drugačen kot avtobus,« je prepričan. Marsikdo od njih ima tudi izpit za turističnega vodnika, večina jih govori več jezikov, zavedajo se, da so gostje vedno zahtevnejši, a tudi njim veslanje hitreje mine, če kramljajo s potniki. Najpogosteje jih zanima, koliko je globoko jezero – 32 metrov, pa tudi marsikaj o Titovi vili.

Za ohranitev jezera je občina že uvedla nekatere omejitve, kot so prepoved krmljenja vodnih živali, tudi račk, kopanje le na urejenih kopališčih, že več poletij poteka projekt Vprašaj me, tu sem doma, v okviru katerega domačini informirajo obiskovalce.

Zaročenka, ki je vso pot jokala

Sam še vedno vozi očetovo pletno, ki bo kmalu stara dvajset let, a za drugo leto ima že naročeno novo. Te značilne čolne, ki so se razvili iz tovornih čolnov iz rudnikov soli in so današnjo podobo dobili konec 19. stoletja, znajo delati le še trije mojstri na Mlinem, tudi oni ohranjajo tradicijo, ki gre iz roda v rod. Za izdelavo čolna iz macesnovega lesa je potrebnih kar okoli tisoč ur ročnega dela.

Vsaka pletna je malo drugačna, ima drugačne stebričke ali ograjice, tudi ponjavo, ob posebnih priložnostih jih okrasijo s cvetjem. Predvsem pa mora veslaču ustrezati višina kljuke za vesla. Sogovornik ne skriva, da je to težaško delo, pletna tehta okoli 800 kilogramov, in če je v njej maksimalno število, se pravi 18 ljudi, je treba premikati okoli dve toni. Kadar sta vreme in gladina mirna, gre, v vetru pa se je treba zelo potruditi in namučiti, saj je to veslanje s celotnim telesom.

Blejski otok je bil z baletno predstavo po Prešernovi pesnitvi Povodni mož na vodni gladini edinstvena razglednica, ki je Evropo obšla ob začetku drugega predsedovanja Slovenije svetu EU 1. julija 2021. FOTO: Jure Eržen

»Najbolj zanimive so zaroke, fantje radi zaročijo dekle sredi jezera, a najbolj zanimivo je bilo, ko me je družina iz Maribora prosila, naj skrijem zaročni šopek in jih popeljem na jezero, da bo fant zaprosil dekle, pri čemer ni ona tega niti slutila, vsi drugi na čolnu pa so vedeli. Bila je čisto iz sebe, ko je dobila šopek, drugi pa so izvlekli kozarce in odprli šampanjec. Vso pot nazaj je jokala,« opisuje trenutke, ob katerih je bil še sam ganjen. Kmalu bosta tudi njegova sinova Vid in Jan, ki štejeta 14 in 12 let, nared, da se priučita družinske tradicije.

Blejski otok je bil z baletno predstavo po Prešernovi pesnitvi Povodni mož v koreografiji Edwarda Cluga na vodni gladini tudi edinstvena razglednica, ki je Evropo obšla ob začetku drugega predsedovanja Slovenije svetu EU 1. julija 2021. Njihova želja je, so še povedali na otoku, da bi tudi v prihodnje gostili podobne kulturne dogodke, saj je jezero z otokom edinstvena kulisa.