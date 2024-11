INA je v močnem ciklusu z največjimi naložbami v zgodovini, ki znašajo več kot 630 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite.

Malo več kot leto dni je minilo, odkar se je julija 2023 zgodila zamenjava na čelu največje hrvaške družbe in prihoda Zsuzsanne Ortutay na mesto predsednice uprave Ine. Zsuzsanna Ortutay za revijo Next povzema dosedanje izkušnje pri vodenju Ine in se osredotoča na najpomembnejše segmente poslovanja družbe, kot so modernizacija reške rafinerije in naložbe v obnovljive vire energije. INA je močno dejavna tudi na slovenskem drobnoprodajnem trgu, odkar je prevzela bencinske servise, ki so prej pripadali družbi OMV Slovenija.

Kako bi povzeli preteklih petnajst mesecev poslovanja Ine?

Ina je bila in bo ostala eden od temeljev hrvaškega gospodarstva. Rezultati na vseh poslovnih področjih so še vedno močni, družba se strateško širi na področje obnovljivih virov energije. Trenutno smo v močnem investicijskem ciklu, pri čemer je Rafinerija nafte Reka največja naložba v zgodovini Ine, vredna več kot 630 milijonov evrov.

Čeprav že leta spremljam poslovanje Ine, sem se od prevzema vodenja družbe soočila z obstoječimi zunanjimi in notranjimi izzivi. Danes, več kot leto pozneje, lahko z gotovostjo trdim, da gre za odporno in stabilno družbo, ki je na poti k zelenemu prehodu.

Kakšna so vaša pričakovanja glede poslovnega leta 2024 in finančnih rezultatov Ine? Vemo, da je bilo leto 2022 rekordno za vaše poslovanje, leto 2023 pa je družbi prineslo 3,8 milijarde evrov prihodkov in dobiček 285 milijonov evrov.

Pred nami je še zadnje četrtletje, vendar sem prepričana, da lahko pričakujemo še eno uspešno leto, čeprav je padec cen plina v prvi polovici leta 2024 vplival na skupni rezultat Skupine Ina. Skupni finančni rezultat v prvem polletju je bil nekoliko nižji v primerjavi z enakim obdobjem lani, a ob močnem CCS EBITDA (brez enkratnih postavk), na ravni 159 milijonov evrov.

Rezultat na področju rafinerija in trženje, vključno s področjema storitve za stranke in prodaja na drobno, se je izboljšal predvsem zaradi pozitivnih tržnih trendov z boljšimi veleprodajnimi maržami. Povečanje obsega prodaje pri storitvah za stranke in prodaje na drobno za osem odstotkov v primerjavi s preteklim letom je spremljala stalna rast marže pri negorivu.

Nekoliko slabši je bil rezultat na področju raziskovanje in pridobivanje nafte in plina, predvsem zaradi nižje cene plina, pa tudi zaradi manjših proizvedenih količin. Perspektiva projekta severni Jadran se je izkazala za precej skromnejšo od pričakovanj pred letom dni, ko sem prevzela položaj. Stroški pridobivanja teh zalog so bili višji od pričakovanih. Na splošno je ohranjanje ravni proizvodnje v tej dejavnosti velik izziv. Da bom popolnoma jasna, ni dovolj samo pridobivanje nafte ali plina zaradi proizvodnje, nujno je, da to prinaša dobiček. Kar zadeva kapitalske naložbe na ravni družbe, ostajajo pri visokih 160 milijonih evrov. Vse te številke govorijo o prilagodljivi in močni družbi, ki bo še naprej igrala ključno vlogo v prihodnosti hrvaškega gospodarstva.