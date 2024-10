Indeks Sbitop je z 28-odstotno rastjo prehitel Crobex

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je lani skoraj prepolovil, je promet na Ljubljanski in Zagrebški borzi v letošnjih prvih treh četrtletjih oživel. V letošnjih prvih treh četrtletjih se je nadaljevala močna rast regionalnih delniških indeksov SBITOP in CROBEX. Lani sta oba dosegla solidno dvomestno stopnjo rasti, vendar je bil Crobex še vedno boljši od SBITOP, ki je bil pod pritiskom zaradi uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo. V prvih devetih mesecih leta 2024 je SBITOP z 28,0-odstotno rastjo presegel 16,0-odstotno rast Crobexa, pri čemer je vseh devet podjetij, vključenih vanj, zabeležilo pozitivno stopnjo rasti.

