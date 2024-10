Nadaljevanje izjemnega niza poslovnih in razvojnih korakov Skupine KONČAR

KONČAR, vodilno podjetje na področju elektroenergetike, urbane mobilnosti, obnovljivih virov energije in digitalnih rešitev, je v zadnjih letih v polnem zamahu svoje zgodovinske poslovne preobrazbe, s katero je postavilo nov standard odličnosti v tehnološkem razvoju in korporativnem upravljanju. Strateške in operativne spremembe v zadnjih letih ter pravočasno prilagajanje novi elektroenergetski dobi so zagotovili nekajkrat večje rezultate od tistih pred štirimi leti. V družbi še poudarjajo, da so v prvem četrtletju letošnjega leta sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja Skupine KONČAR 2024–2026. Ta pomembni dokument opredeljuje prednostna področja, ki zajemajo teme razogljičenja proizvodnje, učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zdravja, varnosti in razvoja zaposlenih, raznolikosti in enakih možnosti, privabljanja in razvoja mladih, vlaganja v kakovost življenja lokalne skupnosti ter etičnega in odgovornega upravljanja.

Svetovni visokotehnološki proizvajalecđ Mag. Gordan Kolak, predsednik uprave KONČAR FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

Gledano po segmentih poslovanja je bila največja rast dosežena na poslovnem področju prenosa in distribucije električne energije, kjer izstopa družba KONČAR – Distributivni in specialni transformatorji. Posledica prehoda na zeleno energijo je izjemno veliko povpraševanje po transformatorjih, KONČAR pa se je uveljavil kot eden globalno najpomembnejših visokotehnoloških proizvajalcev tovrstne opreme. To potrjujejo najnovejši uspehi v tem segmentu, kot je dobava devetih regulacijskih distribucijskih transformatorjev z obremenitvenimi stikali, nazivne moči 400, 630 in 1000 kVA za ciprsko elektroenergetsko družbo EAC. Med razvojnimi koraki zlasti izstopajo inovacije, usmerjene v varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam. Takšen primer so npr. dobavljeni transformatorji z vgrajeno transformatorsko pločevino iz materiala Bluemint, visokokakovostne transformatorske pločevine, pri izdelavi katere je delež ogljikovega dioksida v primerjavi s klasično proizvodnjo zmanjšan za kar 50 odstotkov, in linija merilnih transformatorjev Green Line. S prevzemom družbe Dalekovod je KONČAR še okrepil svoj položaj na zahtevnih zahodnih trgih.

Samo v zadnjih nekaj letih je KONČAR na Hrvaškem zgradil štiri sončne elektrarne s skupno inštalirano močjo 30 MW, trenutno pa za različne partnerje gradi še več sončnih elektrarn, od tega velja omeniti SE Črnkovci z inštalirano močjo 8,5 MW in SE Dugopolje, največjo sončno elektrarno v portfelju Hrvatske elektroprivrede (HEP), z inštalirano močjo 13,5 MW. Poleg gradnje za partnerje je KONČAR doslej zgradil štiri lastne integrirane sončne elektrarne s skupno močjo 3 MW, ki del potrebne električne energije proizvajajo z zmanjšanimi emisijami ogljikovega dioksida, trenutno pa je v izgradnji še pet sončnih elektrarn na njihovih tovarnah.

Največja hidroelektrarna v zgodovini

FOTO: KONČAR

Poleg tega je KONČAR v svetu prepoznaven tudi po drugih visokotehnoloških izdelkih in rešitvah v segmentu rabe obnovljivih virov energije, doslej pa je uspešno realiziral več kot 400 projektov izgradnje in revitalizacije hidroelektrarn po vsem svetu. Trenutno se podjetje med drugim posveča kapitalnemu projektu revitalizacije HE Haditha v Iraku, vrednemu 65 milijonov evrov, ter projektu revitalizacije ene največjih in najpomembnejših hidroelektrarn v Romuniji, HE Vidraru, ki je vreden skoraj 80 milijonov evrov. Mimogrede, hidroelektrarna Haditha je največja, ki jo je KONČAR v svoji zgodovini zgradil na ključ, revitalizacija hidroelektrarne Vidraru pa predstavlja zgodovinski korak naprej v kontekstu potrjevanja konkurenčnosti na mednarodnih razpisih in doseganja referenc na novem trgu EU, kjer podjetje do sedaj ni bilo močneje prisotno.

Razvoj digitalnih rešitev in platform

FOTO: KONČAR

Zaradi bogate tradicije znanja in samostojnega razvoja so visokotehnološki izdelki in rešitve, ki jih KONČAR razvija na poslovnem področju urbane mobilnosti, sinonim za kakovost, inovativnost in zanesljivost. Eden od zglednih primerov tega so vlaki, proizvedeni v obratih KONČAR – Električna vozila, ki veljajo tudi za najkompleksnejši hrvaški visokotehnološki izdelek in predstavljajo sinergijo znanja, sposobnosti in kompetenc domačih strokovnjakov. KONČAR je namreč v dobrih desetih letih družbi Hrvaške železnice potniški prevoz (HŽPP) dobavil kar 60 sodobnih vlakov, po zadnjih pogodbah pa jim bo kmalu dobavil še sedem dizelskih motornih vlakov, en baterijski vlak, en hibridni vlak in šest elektrodizelskih vlakov. Konec septembra se je KONČAR predstavil na največjem svetovnem sejmu transportnih tehnologij InnoTrans v Berlinu, kjer je razstavil baterijski motorni vlak (BMV), namenjen prevozu potnikov po neelektrificiranih progah, in vlak za meritve. »Z letošnjim nastopom smo znova potrdili, da prav nič ne zaostajamo za veliko večjimi od nas. Zaradi neprekinjenega razvoja in strokovnega znanja v zelo specifičnih tehnoloških nišah imamo tudi številne konkurenčne prednosti, ki nam zagotavljajo zasluženo mesto v krogu najpomembnejših visokotehnoloških proizvajalcev v Evropi. Razstavljena primerka naših najnovejših tehnoloških dosežkov sta potrditev, da na nacionalni ravni, industrijsko in infrastrukturno, uspešno odgovarjamo na vse zahteve zelenega prehoda in imamo vse predispozicije za močnejšo prisotnost na evropskem trgu s ciljem zagotavljanja rešitev za kakovostnejšo in dolgoročnejšo trajnostno urbano mobilnost,« je v Berlinu poudaril predsednik uprave KONČAR, mag. Gordan Kolak.

Izjemni poslovni portfelj dodatno zaokrožuje poslovno področje digitalnih rešitev in platform, na katerem KONČAR nenehno pridobiva vse močnejše tehnološke kompetence in resno zaseda mesto enega vodilnih IT-podjetij v širši regiji. Upravičen optimizem, da bo KONČAR tudi v naslednjem obdobju nadaljeval trend rasti, vzbujajo na novo sklenjeni posli, katerih vrednost v prvem polletju znaša 866,2 milijona evrov. Stanje naročil v izpolnitvi je doseglo 1,8 milijarde evrov, pri čemer visok delež pogodb za izvedbo v letu 2025 in naslednjih letih znaša 1,16 milijarde evrov.

Naročnik oglasne vsebine je KONČAR