Razvijamo se počasi, brez nenadnih korakov, saj poznamo znamke, trg in potrošnike

Nina Christina Stanić je lastnica in direktorica družbe Nika Bev ter direktorica marketinga v podjetju Stanić Beverages. Njen oče, znani podjetnik Svjetlan Stanić, je lastnik več uspešnih podjetij, ki poslujejo v regiji, med katerimi sta najbolj znani Stanić Beverages in Maraska. Družba Nika Bev je v začetku preteklega leta od Pivovarne Laško Union kupila blagovni znamki pijač Sola in Zala. Nina Christina Stanić poudarja, da sta to slovenski blagovni znamki in tako bo tudi ostalo, skupaj z družbo Nika Bev, ki ima sedež v Ljubljani.

Kakšni so načrti z družbo Nika Bev, ki ima v lasti slovenski blagovni znamki Sola in Zala?

Nika Bev je projekt, ki ga s svojo ekipo razvijam že dve leti. Gre za resnično velik zalogaj. Predvsem zato, ker sta Sola in Zala v Sloveniji zelo močni blagovni znamki z velikim tržnim deležem. Drugič, ker gre za slovenski trg, kjer naša skupina doslej ni delovala. Resda smo za Heineken v Kreševu proizvajali izdelke Sola za trga Srbije ter Bosne in Hercegovine, tako da smo sortiment te blagovne znamke že poznali. Gremo počasi, brez nenadnih korakov in sprememb, kot skupina imamo veliko izkušenj z delom v industriji pijač, pomembno pa je tudi dodobra spoznati blagovne znamke, trg in potrošnike.

Kako zahtevno je prevzeti vodilne na drugem trgu?

Vsako delo je odgovornost, sploh pa prevzem takih velikanov. Sola je bila prvič proizvedena leta 1993, Zala 1995, jaz pa sem se rodila leta 1992. Zato se celotnega posla lotevamo zelo previdno. Največji izziv smo imeli z vodo Zala, ki se je do letos polnila iz vrtin v Ljubljani. Po prevzemu blagovnih znamk smo morali poiskati drug izvir in absolutno nujno ga je bilo najti v Sloveniji. To nam je uspelo in s ponosom lahko rečem, da se Zala zdaj polni na izviru Max2 v Sloveniji, v bližini Kostela. Je boljši izvir od tistih v Ljubljani. Takrat je bila Zala kategorizirana kot naravna izvirska voda, zdaj pa je izvirska mineralna voda, kar je stopnja višje. Ta izziv smo premagali, za vse druge pa imamo podporo in odlično sodelovanje s Pivovarno Laško Union, ki je še vedno distributer blagovnih znamk na slovenskem trgu in s katero poslujemo že več kot 30 let.