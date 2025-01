Agencija bi morala zaščititi potrošnika

V nadaljevanju preberite:

Spor med agencijo za energijo in vlado zaradi spornega akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje se še stopnjuje. Prav je, da pogledamo, zakaj je spor nastal in kakšne so možne rešitve. Že zdaj pa je jasno, da je škoda povzročena predvsem uporabnikom.

Da bi lažje razumeli, kje bi moralo biti jedro spora in posledično iskanje rešitve, poglejmo, kaj agencija za energijo je. Kakšna je njena korporativna struktura? Kakšni so njeni cilji? Zakaj je agencija sprejela sporni akt, zakaj je akt v nasprotju s cilji agencije in kako bi se morala najti rešitev nastalega položaja?