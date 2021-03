Aleksander Valentin novi direktor TZ Portorož

Diplomirani hotelir in magister poslovodenja Aleksander Valentin iz Portoroža bo novi direktor Turističnega združenja Portorož. Nadzorniki družbe so mu med 17 kandidati po posebnem sistemu ocenjevanja dodelili daleč največ točk. Funkcijo v teh ne lahkih časih za turizem bo za pet let nastopil 10. maja, ko sedanjemu direktorju Igorju Novelu poteče mandat.



Predsednik nadzornega sveta Franc Kraševec je povedal, da so med vsemi najprej v ožji krog izbrali štiri, potem pa so te štiri zaslišali in preverili njihovo znanje angleščine in italijanščine. Vsak nadzornik je lahko dodelil predstavljenim kandidatom določeno število točk. Valentinu so dodelili neprimerno več kot drugim trem, kar po Kraševčevih besedah pomeni, da glede izbire direktorja ni bilo dvomov.



Aleksander Valentin je hotelirstvo doštudiral v švicarski hotelirski šoli v Lausanni, magisterij pa opravil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Med drugim je eno leto delal v New Yorku kot analitik za cenitve hotelskih nepremičnin in naložb, bil je dve leti pomočnik direktorja hotela Kempinski Palace, bil je prvi direktor Plaza Hotela v Ljubljani, delal s hotelsko verigo Sheraton, od leta 2012 je direktor ljubljanskega hotela Mons, od leta 2014 pa član sveta Zavoda za turizem Ljubljana.



Aleksander Valentin pred nastopom funkcije ne želi dajati izjav, nadzornikom pa je povedal, da si želi predvsem povečati število članstva v turističnem združenju, da bo vzpostavil dialog z vsemi deležniki portoroškega turizma in izboljšal komunikacijo z občinsko upravo. Med prvimi nalogami bo kar najbolj uspešna izvedba poletne turistične sezone in letošnjega programa dela. Med večjimi prireditvami je bilo za letos sredi junija načrtovano veliko srečanje motoristov Harley Davidson, vendar je usoda tega množičnega srečanja vprašljiva in odvisna od epidemiološke situacije v Evropi ter odločitev zdravstvenih oblasti.

