Alfi RE kupil poslovno stavbo na Dunajski

Nepremičninski sklad Alfi RE je kupil poslovno stavbo DCO – Dunajska cesta offices. Investitor in izvajalec nove poslovne stavbe v bližini severne ljubljanske obvoznice je Strabag, ta je najel tudi polovico pisarn v njej. Drugo polovico so zasedli drugi najemniki. Zanimanje za najem je bilo zelo veliko, je povedala Maja Ostanek, direktorica družbe Alfi RE, ki upravlja ta nepremičninski sklad. Preberite več o tem poslu, najemu, skladu Alfi RE in trgu poslovnih nepremičnin pri nas.