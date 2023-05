Amerika ohranja drugačne zahteve kot Evropa

V nadaljevanju preberite:

V letu 2022 se je SIQ Ljubljana uvrstil med prvih dvajset certifikacijskih organov v okviru globalne sheme IECEE CB po letnem številu izdanih certifikatov. S tem je uvrščen v zgornjo četrtino med vsemi certifikacijskimi organi glede na število izdanih certifikatov IECEE CB.

SIQ je tako postal del najelitnejše skupine preizkusnih laboratorijev ter certifikacijskih organov na svetu. V skupini največjih po številu izdanih certifikatov so poleg SIQ le največji laboratoriji iz nekaj drugih držav, kot so Danska, Švedska, Singapur, Nemčija, Japonska, Finska, ZDA, Italija ter Kitajska. Njegovi strokovnjaki so nam odgovorili na nekaj vprašanj.