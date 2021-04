Ameriški avtomobilisti zaradi čipov kličejo na pomoč

Predstavniki ameriške avtomobilske industrije so danes tamkajšnje pristojne službe pozvali, da naj s financiranjem pomagajo k pospešitvi proizvodnje polprevodnikov, ki jih po svetu obupno primanjkuje, po njihovih ocenah pa bodo zaradi tega letos izdelali 1,28 milijona motornih vozil manj.



Kot poroča agencija Reuters, je tamkajšnja panožna zveza Alliance for Auto Innovation ameriško gospodarsko ministrstvo pisno pozvala, da naj del orjaških sredstev (37 milijard dolarjev), ki naj bi jih v okvir predvidene zakonodaje uporabili za ekspresni pospešek proizvodnje polprevodnikov v ZDA, namenili prav za potrebe avtomobilske industrije.



Potrošniki teh izdelkov namreč še zdaleč niso le proizvajalci avtomobilov, ampak v večji meri podjetja, ki proizvajajo računalniško opremo in izdelke zabavne elektronike. Njihova dejavnost med virusno krizo v nasprotju z avtomobilsko skoraj ni zastala, nasprotno se je povpraševanje po teh izdelkih stalno povečevalo.



V avtomobilski industriji vendarle menijo, da so s tem pomanjkanjem najbolj prizadeti, tako je pred kratkim Ford napovedal, da bo zmanjšal proizvodnjo v sedmih ameriških tovarnah, za dva dni jo bo v svoji ameriški tovarni ustavila tudi Kia.



