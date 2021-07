Ameriški trg nepremičnin ohranja pogoje za rast

V nadaljevanju preberite:

Na ameriškem nepremičninskem trgu se cene bivanjskih enot vse od začetka pandemije zaradi velikega povpraševanja in zgodovinsko nizke ponudbe zelo dražijo. Tudi marsikje drugje smo priča podobnemu procesu. Že pred nastopom pandemije so dolga leta monetarne ekspanzije okrepila ameriški trg dela do polne zaposlenosti, ta pa je okrepila bilance ameriških gospodinjstev.