Arabci kupili ruski delež v Fortenovi, ostra reakcija hrvaške družbe

Sberbank je 43,4-odstotni delež v lastništvu hrvaške skupine Fortenova, ki je med drugim lastnica Mercatorja, prodala vlagatelju iz Združenih arabskih emiratov Saifu bin Marhanu Alketbiju, so sporočili iz največje ruske banke. V Fortenovi opozarjajo, da jim ni poznano, da bi bila za prodajo izdana dovoljenja glede sankcij, zato bi lahko šlo za kaznivo dejanje.

Nakup je po pisanju časnika Jutarnji list že potrdil tudi arabski investitor. V njegovem uradu so navedli, da je bila transakcija nakupa deleža v Fortenovi zaključena 31. oktobra, podrobnosti niso razkrili. »S tem poslom se začenja obdobje strateških vlaganj Saifa Alektbija na Hrvaškem. Prepričani smo, da bo ta naložba izjemno pomembna za skupino Fortenova in celotno hrvaško gospodarstvo,« so dodali.

Ni bilo skrbnega pregeda, niti dovoljenj

Iz Fortenove, ki jo vodi Fabris Peruško, je prišel oster odziv. FOTO: Roman Šipić/Delo

Jutarnji list ob tem objavlja odgovor Fortenove o prodaji deleža. »Fortenova nima uradnih informacij o prodaji deleža Sberbanke. Premoženje Sberbanke je pod sankcijami in za prodajo je potrebno dobiti dovoljenja. Prvi potencialni kupec deleža Sbebanke madžarski Indotek teh dovoljenj ni uspel dobiti. V drugem poskusu pri prodaji deleža pokojinskim skladom so bile dovoljenja pridobljena, vendar so predstavniki nemškega Allianza v nadzornem svet AZ sklada zaustavili nakup. Po vedenju Fortenove nobena dovoljenja niso bila pridobljena in ne vidimo, kako bi se veljavna prodaja lahko zgodila. Prav tako po pokojninskih skladih nihče ni opravil skrbnega pregleda družbe. Če so se izognili sankcijam, je to kaznivo dejanje in družba pri tem ni sodelovala.«

Fortenova je lastnica največje slovenske trgovine Mercator. FOTO: Matej Družnik/Delo

Prvi potencialni kupec so bili Madžari

Ruska Sberbank je izstop z hrvaške skupine napovedala že pred časom, ta postopek pa so pospešile sankcije proti Rusiji. Največja ruska banka je sicer aprila podpisala pogodbo o nameri za prodajo deleža z madžarsko-ameriškim nepremičninskim investicijskim skladom Indotek, ki ga vodi eden najbogatejših Madžarov Daniel Jellinek. Ta ima tesne povezave z madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Orbanom, ki je v Evropski uniji najbližji ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Slednje bi lahko bilo med razlogi, zakaj Sberbank ni dobila dovoljenja za prodajo deleža Indoteku.

Na Hrvaškem pa so si želeli, da bi delež kupili hrvaški pokojninski skladi, za kar so si prizadevali tudi v sami Fortenovi. Vendar pa so predstavniki nemškega zavarovalniškega velikana Allianz pred dnevi glasovali proti sodelovanju njihovih skladov v poslu, zato se načrti niso uresničili.