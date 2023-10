Ares se bo v Luki spopadel s tramontano

Plutje velikih ladij v Luko Koper in iz nje bo od zdaj precej varnejše, saj je podjetje za vleko Adria Tow pred nekaj dnevi pričakalo nov, veliko močnejši in večji vlačilec, ki bo preostalim petim pomagal v »spopadih« s tramontano in drugimi viharnimi vetrovi. Botra Nevenka Kržan (predsednica uprave Luke Koper) ga je morda prav zato ob včerajšnjem svetovnem dnevu pomorstva imenovala Ares (po bogu vojne in poguma iz grške mitologije).

Novi vlačilec povečal varnost v Luki Koper Foto Boris Šuligoj

»Kako nepogrešljivi so vlačilci za varno poslovanje Luke Koper, smo lahko videli ob letošnjih poletnih ujmah. Brez njihove 24-urne pripravljenosti ne bi uspešno kljubovali vsem poslovnim izzivom. In ne bi preprečili velike škode, ki bi sledila. Zato se podjetju Adria Tow in zaposlenim zahvaljujem,« je ob tej priložnosti povedala botra novega vlačilca, vpisanega v slovenski vpisnik ladij. Poleti se je namreč podjetje s 36 zaposlenimi in zdaj s floto šestih vlačilcev pogumno in odločno lotilo varovanja dveh velikih ladij, ki sta se zaradi viharja (dveh tramontan) utrgali s priveznih bitev. Grozilo je, da bosta udarili v pomol ali v drugo ladjo. Vlačilci so preprečili najhujše, dva od teh pa sta se v tej reševalni akciji poškodovala.

Tako je Ares že potiskal prvo velikanko k pomolu. Foto Adria Tow

Aresa so v španski ladjedelnici Astilleros Armon v Asturiji naročili januarja lani, izdelovali pa so ga 18 mesecev. Povsem nov in seveda zmogljivejši vlačilec je v odločilnem trenutku pomladil floto na videz majhnih, a zelo okretnih in močnih ladij, ki skrbijo za varno vplutje čezoceank v pristanišče. Zanj so plačali 9,5 milijona evrov, če bi ga naročali danes, bi morali seči najmanj tri milijone globlje v svoje blagajne. Z njimi na morju upravlja petčlanska posadka.

Trenutek po krstu novega vlačilca. Foto Boris Šuligoj

Adria Tow je izbrala omenjeno ladjedelnico zato, ker so v njej pred tem naročili že tri svoje vlačilce in imajo z njimi dobre izkušnje. Vanj so vgradili dva dizlova motorja ABC, ki se ponašata z dvema propulzorjema Voith-Schneider. Motorja imata 5000 kilovatov moči. To je sicer samo desetina moči tistih motorjev, ki poganjajo največje kontejnerske ladje matice v koprskem pristanišču. Kljub temu pa dva ali trije vlačilci odločilno pripomorejo k temu, da ladjo lahko varno privežejo tudi v vetrovnih razmerah, v primerih hudih neurij pa s svojo močjo in upiranjem v bok ladje dodatno varujejo, da jih vetrovi ne bi odtrgali s privezov in povzročili neizmerne škode.

Opremljen z močnimi

topovi za gašenje

Ares je dolg 32, širok 11 metrov in ima 6,4 metra ugreza. Opremljen je z do ljudi prijazno elektroniko in omogoča precej lažje upravljanje in manevriranje, z najnovejšimi napravami za navigacijo, upravljanje in komunikacijo na ladji. Motorje odlikuje tudi dobro četrtino manjša poraba goriva in sistemi za varovanje okolja. Usposobljen je z najmočnejšimi topovi za gašenje požarov na morju in v pristanišču, ko curek morske vode lahko brizga tudi 200 metrov daleč. Hkrati je opremljen z napravami za pobiranje oljnih madežev ali drugih tekočin z morja.

Notranjost poveljniškega mosta. Foto Boris Šuligoj

Adria Tow je mešano podjetje v polovični lasti Luke Koper in polovični lasti zasebnega podjetja Ocean iz Trsta. Prvi mož slednjega Alberto Cattaruzza je poudaril, da je podjetje zgodba o uspehu. To je po njegovem mnenju še posebno pomembno zato, ker ni veliko tako uspešnih podjetij, ki so v enakovrednem zasebnem in javnem lastništvu.

Za novi vlačilec so pred 18 meseci plačali 9,5 milijona evrov, zdaj bi 12,5 milijona.

Direktor Adria Tow Robert Gerk je povedal, da je povprečna starost vlačilcev v Evropi od 26 do 28 let, njihovo podjetje pa nenehno skrbi za pomlajevanje flote in redno vzdrževanje, zato sta tudi najstarejša (Wotan in Sirius) stara 50 in 47 let in še zmeraj lahko opravljata svoje poslanstvo. Trenutno sta prav ta dva na popravilu, ker sta se poškodovala v julijski akciji reševanja dveh velikank v koprskem pristanišču. Eden od njiju je vozen, kar pomeni, da imajo v Luki ves čas na voljo pet vlačilcev. Sicer pa z njimi opravijo 5500 vlek na leto.

»Ker so ladje, ki prihajajo v Luko sčasoma vse večje, si tudi mi prizadevamo za pomlajevanje flote in vse močnejše vlačilce. Če imata naša najstarejša vlačilca po 25 ton vlečne moči, imajo novejši vlačilci trikrat več (75 ton). Prej ali slej bomo Wotana in Siriusa zamenjali za novejše in sposobnejše,« napoveduje Robert Gerk.