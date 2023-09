Luka še nekaj časa z dvočlansko upravo

Za novega predsednika ali člana uprave Luke Koper se je prijavilo 11 kandidatov, med njimi je le ena ženska. Vsaj še en mesec pa bo trajalo, preden bo nadzorni svet Luke Koper odločal o njih. To nam je včeraj povedal predsednik nadzornega sveta Mirko Bandelj, ki pa je poudaril, da trenutna uprava deluje precej bolje kot prejšnja, saj po njegovem mnenju prej (ko jo je vodil še Boštjan Napast) sploh ni delovala kot uprava.

Kako se bo nadzorni svet odločil o imenovanju novih dveh članov oziroma novega predsednika uprave, je še odprto. Lahko se bo zgodilo, da bodo imenovali dva člana, lahko samo enega ali pa nobenega in bo koprsko pristaniško podjetje še naprej vodila dvočlanska uprava, ki ji predseduje Nevenka Kržan, ob njej pa deluje še Vojko Rotar kot član in delavski direktor.

Statut družbe predvideva največ štiričlansko upravo. Od jeseni leta 2022 je delovala le tričlanska, ko so razrešili Roberta Rožaca, s prvim julijem pa je na lastno željo odšel tudi bivši predsednik. Mirko Bandelj je povedal, da bo agencija za kadre morala najprej pregledati vse prijave in preveriti, ali res izpolnjujejo zahtevane pogoje, potem bodo tisti, ki jih izpolnjujejo, opravili še psihološke teste. Po tistem bo kandidate pregledala še kadrovska komisija, ožji izbor pa se bo predstavil nadzornikom. Ti imajo možnost, da ne izberejo nikogar, da razpis ponovijo ali k prijavi povabijo še kakega kandidata. Mirko Bandelj je pojasnil, da doslej niso nikogar uradno povabili h kandidaturi, da pa razmišljajo tudi o taki možnosti, če med sedanjimi prijavljenimi ne bo pričakovano usposobljenih kadrov. Odločitev želijo dobro pretehtati.

Uprava brez Napasta deluje bolje

Na vprašanje, kako deluje zdajšnja komaj dvočlanska uprava, je Bandelj dejal, da funkcionira precej bolje kot pod prejšnjim vodstvom. »Opažamo namreč, da je bilo v mandatu prejšnjega predsednika kar nekaj zastojev, ker uprava sploh ni funkcionirala kot uprava, več stvari ni delovalo, delavski direktor je bil povsem zunaj odločanja. Zmeraj bolj sem prepričan, da Luke Koper ni vodila uprava kot kolektiven organ, ampak da jo je vodil nekdo od zunaj. Zato se mora sedanja uprava precej ukvarjati s preteklimi odločitvami,« je povedal Bandelj.

Odločitve o novem predsedniku Luke Koper še dober mesec dni ne bo.

Navedbe prvega nadzornika je potrdila tudi sedanja predsednica uprave Nevenka Kržan, ki je dejala, da je bil prejšnji sistem vodenja precej avtarkičen, da prejšnji predsednik ni bil vajen delovati v veččlanski upravi, deliti informacij in odločati s soglasjem večine. Nevenka Kržan je potrdila naše informacije, da se je prijavila kot kandidatka za vodenje uprave: »Dala sem opcijsko kandidaturo. Pripravljena sem voditi podjetje kot predsednica še naprej. Če pa bi se nadzorniki odločili za koga drugega, sem pripravljena ostati kot članica za področje financ, za kar sem pred dobrim letom dobila petletni mandat.«

Dvočlanska upava zdaj blje krmari pristanišče. FOTO: Blaž Samec/Delo

Besede prvega nadzornika in predsednice uprave potrjuje tudi predsednik sveta delavcev Mirko Slosar, ki pravi, da so se razmere v podjetju dodobra umirile, da preostala dvočlanska uprava sprejema prave ukrepe, da je vzpostavila primeren dialog z zaposlenimi in da ni več krčev, kakršne so čutili poldrugo leto v odnosih s prejšnjim predsednikom, ki so mu delavci tudi nasprotovali in zahtevali njegov odstop.

Delavci analizirajo delo prejšnje uprave

V zadnjih dneh so zaposleni iz Luke začeli z zanimanjem analizirati, kaj se je v prejšnjem poldrugem letu sploh dogajalo pri vodenju luškega podjetja, zakaj je bilo toliko napetosti, napačnih odločitev in zakaj takšen zastoj na področju investicij. Pri tem jih je zmotila nova zaposlitev Boštjana Napasta, ki je postal predsednik uprave koncerna Energie Naturalis (s sedežem v Vukovarju). V okviru energetskega koncerna deluje tudi Enna Logic, ki se ukvarja predvsem z logistiko. Ta pa vlaga tako v pristanišče Ploče, v železniške prevoze in najbolj odmevno: v reški kontejnerski terminal Rijeka Gateaway. Enna Logic skupaj z Maerskovim APM Terminals investira v kontejnerski terminal, ki ima resen namen prevzeti glavno besedo na področju pretovora kontejnerjev v Jadranu. Namerava konkurirati pristaniščema v Trstu in Kopru.

Do leta 2026 naj bi v ta terminal investirali 480 milijonov evrov, zaposlili sprva vsaj 300 delavcev in tako naj bi dodobra premešali karte na evropskem logističnem trgu. Pri tem se sklicujejo na Maerskovega partnerja APM Terminals, za katerega je reški Gateaway že 76. kontejnerski terminal na svetu. Napastova prezaposlitev v hrvaški koncern, povezan s konkurenco na Reki, po mnenju zaposlenih marsikaj pove.